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Vurdum duymazlığın bu kadarına da pes

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 17:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, sarhoş olduğu iddia edilen bir şahıs içerisinde 7 yaşındaki çocuğunun bulunduğu otomobili park ettiği yeri unuttu.

Adıyaman’da, sarhoş olduğu iddia edilen bir şahıs içerisinde 7 yaşındaki çocuğunun bulunduğu otomobili park ettiği yeri unuttu. Polisin seferber olduğu olay ile ilgi otomobilin yanına gelen baba çocuğunu almadan geri gitti.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi üzerinde otomobilini park eden Hasan K., 7 yaşındaki T.K. isimli kız çocuğunu otomobil içerisinde bırakarak gitti. Kızına ’Bekle geliyorum’ diyen baba Hasan K., bir daha dönmedi. Çocuğu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kız ile ilgilendi. Babasının numarasını bildiğini söyleyen kız çocuğunun verdiği telefon numarası polis ekiplerince arandı. Aranan numaranın bir başkasına ait olduğu çıktı. Araç plakası ile gidilen araştırmalar sonucunda kız çocuğunun babasına ulaşıldı. Yapılan telefon aramaları sonucunda olay yerine gelen baba Hasan K., aracı park ettiği yeri unuttuğunu söyledi. Alkollü olduğu iddia edilen baba çocuğunu almayıp, olay yerine gelen ismi öğrenilemeyen ağabeyine kızını bırakarak olay yerinden tekrardan ayrıldı. Yaklaşık 5 saat boyunca arabada babasını beklediğini söyleyen T.K., amcasının elini tutarak amcası ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri trafik sigortası bulunmayan otomobili ise çekiciyle oto parka çektirdi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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