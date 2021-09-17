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Vurgun yapan Turcoin kurucusunun dudak uçuklatan serveti

17.09.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdıkları iddia edilen Turcoin’in kurucusu Sadun Kaya, “2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin’im vardır. Ben sistemde var olan mağdurların zararlarını gidermek istiyorum ancak bunu yapmam için tahliye edilmem ve tesisin tarafıma teslim edilmesi gerekmektedir” dedi. Mahkeme, Kaya’nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanık Muhammed Satıroğlu’nun 500 bin TL kefaletle tahliye edilmesine karar verdi.

Vurgun yapan Turcoin kurucusunun dudak uçuklatan serveti

Olay, 2018 yılının haziran ayında Kocaeli’de meydana geldi. İddiaya göre, dijital yerli para ’Turcoin’i üretme vaadi ile vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL toplayan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu, şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü polisi tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2’si tutuklu 37 sanık hakkında ’suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçlarından dava açıldı.

"2 MİLYON 972 BİN 327 ADET BITCONIM VAR"

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu ile tutuksuz sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları ve mağdurlar hazır bulunurken tutuklu sanıklardan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mağdurların zararlarını giderdiğini söyleyen tutuklu sanık Sadun Kaya, “Öncesinde bin 230 müştekinin zararını giderdik, soruşturma aşamasında ise 509 müştekinin zararını giderdim. 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin’im vardır. Ben sistemde var olan mağdurların zararlarını gidermek istiyorum ancak bunu yapmam için tahliye edilmem ve tesisin tarafıma teslim edilmesi gerekmektedir” dedi.

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"TESİSLERDE HİSSEM YOKTUR"

Yazılım şirketinin sahibi olduğunu söyleyen Muhammed Satıroğlu, “Ben yazılımı yapar ve anlaşma gereği satarım Sadun ile de olay sadece böyle olmuştur. Tesislerde benim hissem yoktur. Benimle ilgili şikayet olmamıştır, olan kişilerde sonradan şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Ben 3,5 yıldır cezaevindeyim, Cezaevine girdiğimde 24 yaşındaydım, burada zor şartlarda yaşıyoruz. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

500 BİN KEFALETLE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Satıroğlu’nun 500 bin TL kefaletle tahliyesine, Sadun Kaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca HİPPER AŞ., GBC Dijital Games Marketing LTD. ANAFİS şirketlerin 2017-2018 yıllarına ait hesap hareketlerinin çıkarılmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli Kripto para
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