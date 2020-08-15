Vurgun yapılan kopya site bir saatte hazırlanıyor

Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Antalya'da 5 yıldızlı tesisler kadar VIP hizmet veren lüks villalar da oldukça rağbet gördü. Tatilciler lüks villaları daha izole bir tatil seçeneği sunduğu için tercih ederken, rezervasyonları ise genelde internet üzerinden yapıyor. Turizm kenti Antalya'nın gözde tatil destinasyonlarından Kaş ilçesi ve Kalkan bölgesinde tamamı villa konseptiyle hazırlanan tesisleri ise bölgedeki işletmeler internet üzerinden kiralıyor. Villa turizmine olan ilgiyi fark eden dolandırıcılar ise bunu kullanarak farklı bir dolandırıcılık yöntemine başvurdu. Orijinal sitenin birebir kopyasını oluşturan dolandırıcılar, buraya arama motorlarından gelen tatilcilere orijinal sitedeki villaları sunup, bir de takvim açıyor. Burada tatil için planlanan günlere göre ortalama 10 bin lira fiyat belirlenirken villayı kiralamak için de en az yüzde 35'inin belirtilen hesaplara yatırılması isteniyor.

YÜZLERCE TATİLCİ MAĞDUR OLDU

Mağduriyetler işte bu noktada başlıyor. Verilen hesap numaralarının kiralama hizmeti verilen iş yerlerine ait olduğunu düşünen tatilciler, belirtilen ücretleri hesaba yatırıp tatil yapacakları günde belirtilen adrese geldiklerinde kendileri gibi aynı tarihlerde aynı villayı kiralayanlarla karşılaştı ya da adreste öyle bir villa göremedi. Kopya siteyle mağdur olanların sayısının 2 bini bulduğu, vurgunun boyutunun da 100 milyon lirayı aştığı tahmin ediliyor.