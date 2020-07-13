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  4. Vurgun yiyen genç dalgıç, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Vurgun yiyen genç dalgıç, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 21:50 | Son Güncelleme

Edirne'nin Saros Körfezi'nde 4 gün önce dalış yaptığı sırada vurgun yiyen Yağız Korkmaz (17), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Vurgun yiyen genç dalgıç, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, perşembe günü, sabah saatlerinde Saroz Körfezi'nde kıyısı bulunan Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyü sahilinde meydana geldi. Tatil için sahile gelen Yağız Korkmaz, açıkta dalış yaptığı sırada vurgun yedi.

ÇEVREDEKİLER SUDAN ÇIKARDI

Çevredekiler, su üstünde hareketsiz kaldığını fark ederek, Korkmaz'ı kıyıya çıkardı ve sağlık görevlilerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yağız Korkmaz'ın duran kalbini müdahaleyle yeniden çalıştırarak, tedavi için Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hayati tehlikesi süren Korkmaz, Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'na inen helikopter ambulansla İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Yağız Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Kayabaşı mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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