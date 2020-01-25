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Vurulan domuzun aracın arkasında sürüklenmesine ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:29 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Kozcağız Beldesi'nde, tüfekle vurularak öldürülen yaban domuzunu aracın arkasına bağlayan 2 kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce idari işlem başlatıldı.  Olay, akşam saatlerinde Kozcağız Beldesinde meydana geldi.

Vurulan domuzun aracın arkasında sürüklenmesine ceza

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın Kozcağız Beldesi'nde, tüfekle vurularak öldürülen yaban domuzunu aracın arkasına bağlayan 2 kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce idari işlem başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Kozcağız Beldesinde meydana geldi. Kozcağız kırsalında tüfekle vurulan domuzu aracın arkasına iple bağlayan 2 kişi beldeye geldi. Durumu görenler jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri 2 kişiyi karakola götürürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine verdi. Ekipler, 2 kişi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara avcılığına muhalefet suçundan idari işlem başlatırken, para cezası uygulanacağı öğrenildi.
Ekipler, daha sonra aracın arkasına bağlanan domuzu alarak, toprağa gömdü.

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