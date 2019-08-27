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Vurularak hayatını kaybeden gencin organları 3 kişiye umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Trabzon’un Arsin ilçesinde 23 Ağustos’ta silahla vurulması sonucu ağır yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları 3 kişiye umut oldu.23 Ağustos günü silahla vurularak ağır şekilde yaralanan Emirhan Yıldız’ın (21) tedavi altına alındığı Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Vurularak hayatını kaybeden gencin organları 3 kişiye umut oldu

Trabzon’un Arsin ilçesinde 23 Ağustos’ta silahla vurulması sonucu ağır yaralanan ve hastanede beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gencin organları 3 kişiye umut oldu.
23 Ağustos günü silahla vurularak ağır şekilde yaralanan Emirhan Yıldız’ın (21) tedavi altına alındığı Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti. Yıldız’ın ailesi, gencin organlarını bağışlama kararı aldı. Hastaneden yapılan açıklamada, “23 Ağustos tarihinde 21 yaşındaki Emirhan Yıldız ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemiz dahiliye ikinci basamak yoğun bakımına Uzm. Dr. Sercan Yılmaz tarafından kabul edildi. Hastamızın tedavisi devam ederken 24.08.2019 tarihinde saat 10.00’da beyin ölümü şüphesi ile organ nakli koordinatörlerince takip edilmiş ve 26.08.2019 tarihinde beyin ölümü tanısı konulmuştur. Aile görüşmesi yapılarak iç organlarını (kalp, karaciğer ve böbrekleri) bağışlamalarıyla çok anlamlı ve güzel bir karar vermişlerdir. Değerli hastamız Emirhan Yıldız’ın babası ve ağabeyi hiç tanımadıkları insanlara yeniden yaşama tutunmaları için bir ışık olmuşlardır. 21 yaşındaki merhum Emirhan Yıldız’a Allah’tan rahmet, organ nakli yapılan hastalara acil şifalar dileriz. Acılı aileye şükranlarımızı sunar, başsağlığı dileriz” denildi.

Vurularak hayatını kaybeden gencin organları 3 kişiye umut oldu

Vurularak hayatını kaybeden gencin organları 3 kişiye umut oldu

Vurularak hayatını kaybeden gencin organları 3 kişiye umut oldu

Vurularak hayatını kaybeden gencin organları 3 kişiye umut oldu

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