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'Vuruldu' iddiasına tepki! CHP lideri Özel ayağının nasıl kırıldığını açıkladı, filmleri ortaya çıktı: Parmaklarında kırıklar var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.08.2024 06:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağının kırılmadığı ve hatta birileri tarafından kurşunlandığı iddialarına tepki gösterdi. “FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi” diyen CHP lideri Özel, ayağının nasıl kırıldığını anlattı. Özel’in “Herkes inceleyebilir” dediği filmleri inceleyen Prof.Dr. Tarık Yazar ise "Parmak kemiklerinde kırıklar var" diye konuştu.

'Vuruldu' iddiasına tepki! CHP lideri Özel ayağının nasıl kırıldığını açıkladı, filmleri ortaya çıktı: Parmaklarında kırıklar var

Ayağı kırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili ortaya atılan iddialar gündem oldu. CHP lideri Özel, ayağının kırılmadığı aslında silahla vurulduğunun öne sürülmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Özel’in alkollü ayrıldığı mekanda ayağını kırdığı iddiaları da ortaya atılmıştı.

Ev kazası geçirdiğini belirten Özel, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ŞAŞKINLIKLA TAKİP ETTİM"

“Herkesin başına gelebilecek, geçirdiğim bir ev kazası üzerinden, hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun, sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını ve farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takıldığını gerçekten şaşkınlıkla takip ettim.

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"FETÖ’CÜ HESAPLARIN YAYDIĞI BİR YALAN"

Tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi. Parti Sözcümüz açıklama yaptı, ben bizzat açıklama yaptım ancak bu iddialar sürdürüldü. Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Bizim gündemimizde memleketin sorunları ve bu sorunlara üreteceğimiz çözümler var. Herkese açık, şeffaf bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

FİLMLERİ İNCELEDDİ: ‘PARMAK KEMİKLERİNDE KIRIKLAR VAR’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Herkes inceleyebilir” dediği filmleri inceleyen Ortopedist Prof.Dr. Tarık Yazar, değerlendirmelerde bulundu.

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Prof. Yazar, Özgür Özel’e ait elimizdeki röntgen filmlerini inceleyerek şunları söyledi:

“Sayın Özgür Özel’in röntgen filmlerini incelediğimizde parmak kemiklerindeki kırıkları gördüm. Açık bir yara olmaması bir şanstır. Yani, dışarıya kan akmamış. Röntgende yara olup olmadığı her zaman görülmez. Ancak, Özgür Bey’in röntgenini incelediğimizde yine de şanslı olduğunu gördüm. Biz buna ‘şanslı kırık’ deriz. Aslında tam kırık da diyemeyiz. Ayrılmamış, kemiğin özelliği bozulmamış. İyileşme yeteneğinin fazla olduğu bir bölgede kırık var. Şanslı tarafı kanlanmanın kuvvetli olduğu bir bölgede kırık gördüm. Bilgisayarlı tomografiyle takibi uygun olur. Tedaviye doğru başlanmış. Mutlaka iyileşecektir. Kullandığı ayak desteği gayet doğru bir seçim. Üç aya kalmaz tam iyileşme gerçekleşir. Lütfen bir daha düşmesin.”

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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