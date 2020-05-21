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  4. Vuruldu, pencereden atladı, bacağı kırıldı, kaçırıldı! Beyoğlu'nda akılalmaz olay

Vuruldu, pencereden atladı, bacağı kırıldı, kaçırıldı! Beyoğlu'nda akılalmaz olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 01:49 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, eğlenmek için anlaştıkları kız arkadaşları ile kiralık bir dairede buluşan iki kişi gittikleri eve husumetli oldukları kişi de tesadüf üzerine gelince kavga çıktı. Kavga sonrasında ayağından vurulan ve eve sonradan gelen kişi, canını kurtarmak için 2'nci katın penceresinden atladı. 6 metre yükseklikten düşerek ayağını kıran şahsı sokak ortasında döven saldırganlar daha sonra yaralıyı da yanlarına alarak otomobille kaçtı.

Olay, Tophane Müeyyedzade Mahallesi Hoca Ali Paşa Aralığı Sokak'ta 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, göre, ismi henüz öğrenilemeyen iki arkadaş, daha önceden tanıdıkları bir arkadaşlarıyla gece eğlenmek için anlaştı. Bir binanın 2'nci katında kiraladıkları dairede anlaştıkları kız arkadaşları ve onun arkadaşıyla buluşan kişiler, eğlence amaçlı hazırlık yaparken, eve ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek daha geldi.

YARALIYI DA ALIP KAÇTILAR

Diğer kadının, arkadaşından habersizce anlaşarak eve davet ettiği kişinin, evdeki iki erkekle husumetli olduğunun ortaya çıkması üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında, sonradan eve gelen kişi tabancayla sol ayağından vuruldu. Can havliyle pencereye koşan yaralı, kendini aşağı attı.

Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ayağını da kıran yaralı yerde yatarken, aşağı inen saldırganlar tarafından sokak ortasında dövüldü. Silah sesini duyarak dışarı çıkan mahallelinin müdahale etmesi üzerine, iki saldırgan yaralıyı da yanlarına alarak bir otomobille kaçtı.

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daire içinde ve sokakta inceleme yapan polis, eşkali belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ismi henüz öğrenilemeyen iki kadın, ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kadınlar, polis aracına bindirilirken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ederek, parmaklarıyla işaret yaptı. (DHA)

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