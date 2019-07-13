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Vuruldukları yerde 15 Temmuz gecesini anlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'da, sokağa çıkarak hain kalkışmanın karşısında yer alan ve açılan ateşte yaralanan gaziler Bayram Sağlam ve Halil Gram, vuruldukları yerde olay gecesini anlattı - Bayram Sağlam: - "Bacağımdan vurulmuştum. Halil Gram abi vardı koşarak yanıma geldi, tam beni kenara çekecekti onu da bacağından vurdular. Beşir Amca var. Arabaya yerleştirecekti bizi, onu da omzundan vurdular" - "Ufak tefek sorunlarımız var ama dimdik ayaktayız, onlar ise kodeste. Allah'ın izniyle ömürlerinin sonuna kadar orada kalacaklardır" - Halil Gram: - "Ben oradan kurtulacağımızı zannetmiyordum yani bize ölümüne ateş açıyorlardı, her tarafa mermi atıyorlardı. Ateş kesildikten sonra bizi bir ekmek arabasına koyup hastaneye yetiştirdiler" - "O an öyle bir duygu vardı ki millette, karakoldaki polisler bize deseydi ki 'Boğaz'ın karşısında ayaklanma var, karşıya geçeceğiz', millet yüzer geçerdi öyle bir ortam vardı"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul'un önünde yaralanarak gazi olan Bayram Sağlam ve Halil Gram vuruldukları yerde, olay gecesini anlattı.

FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için İstinye'deki Borsa İstanbul'un önüne koşan Sağlam, FETÖ'cü askerler tarafından ayağından vurularak gazi oldu. Sağlam'ın yere düştüğünü gören arkadaşı Halil Gram da ona yardım ederken ayağından vuruldu. Sağlam ve arkadaşını hastaneye götürmek için arabaya bindirmeye çalışan başka bir vatandaş ise yine FETÖ'cü askerlerin hedefi olarak vuruldu.

Gaziler Bayram Sağlam ve Halil Gram, vuruldukları yerde, AA muhabirine darbe girişimi gecesini anlattı.

İstinye Mahallesi'nde esnaf olan Sağlam, 15 Temmuz akşamı 09.00 sularında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın 'Bu bir kalkışmadır' açıklamasını gördüğünü, daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa davetini duyduğunu, bunun üzerine arkadaşları ve komşularıyla haberleşip dışarı çıktıklarını söyledi.

Sağlam, önce İstinye polis merkezine ardından Borsa İstanbul'a gittiklerini ifade etti. Sağlam, "Biz İstinye halkı olarak Borsa'ya yaklaştığımızda büyük bir Türk bayrağı vardı, onu taşıyorduk. Yaklaşık bin kişi vardık. Bir taraftan tekbir getiriyor, bir taraftan da 'Asker kışlaya, senin görevin darbe yapmak değil' diye slogan atıyorduk." dedi.

Borsa'ya yaklaştıklarında darbeciler tarafından ateş açıldığını belirten Sağlam, "Birden silah sesi duydum ve o silah sesiyle yere düştüm. Yolun tam ortasında yatıyordum, bacağımdan vurulmuştum. Halil Gram abi vardı koşarak yanıma geldi, tam beni kenara çekecekti onu da bacağından vurdular. Yani asker kıyafeti giymiş teröristler bize yardıma gelenleri de vurdular. Bizi kenara çekiyorlardı, Beşir Amca var, arabaya yerleştirecekti bizi, onu da omzundan vurdular. Bunlar bu kadar kalleş, hain insanlar. O gece vatanı, milleti bölmek için ellerinden geleni yaptı bu hainler. Elinde sadece Türk bayrağı olan insanlara kurşun yağdırdılar." diye konuştu.

- "Biz dimdik ayaktayız, onlar ise kodeste"

Üç yıldır bacağından tedavi olduğunu söyleyen Sağlam, "6 ameliyat oldum ama hala sağlığıma kavuşmuş değilim, bacağımda fiksatör takılı. 3 ay sonra fiksatör çıktıktan sonra sağlığıma kavuşacağım. Tedavimiz devam ediyor. Tabi hamdolsun bugünlerimize de. Ufak tefek sorunlarımız var ama biz dimdik ayaktayız, onlar ise kodeste. Allah'ın izniyle ömürlerinin sonuna kadar orada kalacaklardır. Böyle bir kalkışmaya giriştiler ama o gece önce Allah'ın izniyle, sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle ve milletin ferasetiyle sokağa çıktı millet ve gerekeni gösterdi." ifadelerini kullandı.

Bayram Sağlam, ülkenin bir daha böyle bir olayla karşılaşmamasını umut ettiğini anlatarak, "Allah bir daha böyle günleri memleketimize yaşatmasın. Böyle bir gün olursa yine, misliyle karşılık görürler bizden. Bu sefer vatandaşın 'Ya sen bizim kardeşimizsin' şeklinde yanaşacağını zannetmiyorum, eğer öyle bir kalkışma olursa." dedi.

Sağlam'a yardım ederken ayağından vurulan Halil Gram ise darbe girişimi gecesi evde televizyonu açtığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına denk geldiğini, mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte önce İstinye polis merkezine gidip daha sonra Borsa İstanbul önüne yürüdüklerini söyledi. Gram, "O an öyle bir duygu vardı ki millette, karakoldaki polisler bize deseydi ki 'Boğazın karşısında ayaklanma var, karşıya geçeceğiz', millet yüzer geçerdi öyle bir ortam vardı." şeklinde konuştu.

- "Bize ölümüne ateş açıyorlardı"

Gram, o geceyi şöyle anlattı:

"Biz elimizde Türk bayraklarıyla İstinye bayırından yukarıya Borsa'ya doğru yürüdük. Daha Borsa'ya yaklaşmadan üzerimize yaylım ateşi açılmaya başladı. Ben Bayram arkadaşımın vurulduğunu gördüm. Yarası çok kanıyordu, gidip yarasına tampon yapacaktım. Kendisine daha ulaşamadan beni de ayağımdan vurdular. Olduğum yere düştüm. Sonra sağımıza solumuza mermiler düşmeye başladı.

Ben oradan kurtulacağımızı zannetmiyordum yani bize ölümüne ateş açıyorlardı, her tarafa mermi atıyorlardı. Ateş kesildikten sonra bizi bir ekmek arabasına koyup hastaneye yetiştirdiler. Yoldan ekmek arabası çevirdiler, hatta ekmeklerin üzerine yattığımı hatırlıyorum. Aynı ekmek arabasında, vurulmuş olan 2-3 kişi daha vardı. Şimdiye kadar 2 ameliyat oldum tibia çivisi var ayağımda boydan boya. Allah'a şükürler olsun sağlığımıza kavuştuk."

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