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Vuslat Derneği bu yıl Afrika ve Asya'da 1228 su kuyusu açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:42 | Son Güncelleme

Vuslat Derneği bu yıl Afrika ve Asya'da 1228 su kuyusu açtı

İSTANBUL (AA) - Vuslat Derneği, susuzlukla mücadele eden Afrika ve Asya’nın çeşitli bölgelerinde su kuyuları açma projelerini sürdürüyor.

Vuslat Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki susuzluk problemine çözüm sağlamak için çeşitli projeler yürüttüklerine dikkat çekildi.

Bu kapsamda dernek olarak 2019'da Afrika ve Asya'da gönüllüleriyle birlikte 1228 su kuyusu açılışının gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, araştırmalar neticesi bu kuyuların inşa edildiği, çıkarılan suyun kullanıma uygun olup olmadığının test edildiği ve sonrasında ise denetim ve bakım işlerinin de yapıldığına dikkat çekildi.

Kuyuların, susuzluk problemi ile mücadele eden coğrafyalara umut olduğu dile getirilirken, gönüllülerin ve yardımseverlerin büyük ilgi gösterdiği ifade edildi. Bu projeler kapsamında açılan su kuyularına yardımseverlerin isimlerinin verildiği ve açılış merasimi dahil tüm aşamalarının bir plaketle birlikte kendilerine takdim edildiği belirtildi.

Bir su kuyusu açtırmanın bedelinin bölge şartlarına bağlı olarak 5 bin lira başladığı dile getirilen açıklamada hayırseverlerin bağışlarını "0212 659 28 80" numaralı telefondan, "www.vuslat.org.tr" internet sitesi üzerinden online olarak veya ilgili hesap numaralarına eft, havale yoluyla iletebildiği vurgulandı. Bir su kuyusu inşa etmeye gücü yetmeyen hayırseverlerin ise desteklerini su kuyusu yardım fonuna bağışlayabildikleri kaydedildi.

- Su kuyuları muhtaç insanların yüzünü güldürüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, "Tüm dünyanın çok iyi bildiği fakat göz ardı edilen susuzluk problemi Afrika ve Asya’da giderek artıyor. Derneğimiz konu hakkındaki gelişmeleri ve verileri takip ediyor. Dünyada 800 milyonu aşkın kişinin temiz suya ulaşamadığı acı bir gerçek. Suyun olmadığı yerlerde hayat duruyor. Kirli sulardan kaynaklanan birçok hastalık görülüyor ve ölümler yaşanıyor. Çocuklar su bulabilmek için eğitimlerini aksatıyorlar ya da okulla hiç tanışmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Suyun olmadığı yerde insanlar tarım yapamadıklarına dikkati çeken Keleş, şunları kaydetti:

"Ailelerini geçindiremiyorlar, para kazanamıyorlar. Yağmur birikintilerinden oluşan çamurlu suları içmek, bununla yemek yapmak ve temizlik ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalıyorlar. Her açılışta bölge halkları ile kucaklaşma fırsatı bulduk. Onların yüzlerindeki minnettarlık ve mutluluk bizler ve hayırseverlerimiz için en büyük mükafat oldu. Ay yıldızlı bayrağımız açılan her su kuyusunun tabelasına kondu, bu bize büyük bir övünç kaynağı oldu. Ülkemize nice çorak beldelerde dualar edildi, akan her su ile yeniden yeşerdi umutlar. Su kuyuları vesilesi ile gülümsettiğimiz yüzlerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
"Su Kuyusu" projesi Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş

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