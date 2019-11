Vuslat Derneği bu yıl Afrika ve Asya'da 1228 su kuyusu açtı

- Su kuyuları muhtaç insanların yüzünü güldürüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, "Tüm dünyanın çok iyi bildiği fakat göz ardı edilen susuzluk problemi Afrika ve Asya’da giderek artıyor. Derneğimiz konu hakkındaki gelişmeleri ve verileri takip ediyor. Dünyada 800 milyonu aşkın kişinin temiz suya ulaşamadığı acı bir gerçek. Suyun olmadığı yerlerde hayat duruyor. Kirli sulardan kaynaklanan birçok hastalık görülüyor ve ölümler yaşanıyor. Çocuklar su bulabilmek için eğitimlerini aksatıyorlar ya da okulla hiç tanışmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Suyun olmadığı yerde insanlar tarım yapamadıklarına dikkati çeken Keleş, şunları kaydetti:

"Ailelerini geçindiremiyorlar, para kazanamıyorlar. Yağmur birikintilerinden oluşan çamurlu suları içmek, bununla yemek yapmak ve temizlik ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalıyorlar. Her açılışta bölge halkları ile kucaklaşma fırsatı bulduk. Onların yüzlerindeki minnettarlık ve mutluluk bizler ve hayırseverlerimiz için en büyük mükafat oldu. Ay yıldızlı bayrağımız açılan her su kuyusunun tabelasına kondu, bu bize büyük bir övünç kaynağı oldu. Ülkemize nice çorak beldelerde dualar edildi, akan her su ile yeniden yeşerdi umutlar. Su kuyuları vesilesi ile gülümsettiğimiz yüzlerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz."