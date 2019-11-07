Vuslat Derneği bu yıl Afrika ve Asya'da 1228 su kuyusu açtı

İSTANBUL (AA) - Vuslat Derneği, susuzlukla mücadele eden Afrika ve Asya’nın çeşitli bölgelerinde su kuyuları açma projelerini sürdürüyor.

Vuslat Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki susuzluk problemine çözüm sağlamak için çeşitli projeler yürüttüklerine dikkat çekildi.

Bu kapsamda dernek olarak 2019'da Afrika ve Asya'da gönüllüleriyle birlikte 1228 su kuyusu açılışının gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, araştırmalar neticesi bu kuyuların inşa edildiği, çıkarılan suyun kullanıma uygun olup olmadığının test edildiği ve sonrasında ise denetim ve bakım işlerinin de yapıldığına dikkat çekildi.

Kuyuların, susuzluk problemi ile mücadele eden coğrafyalara umut olduğu dile getirilirken, gönüllülerin ve yardımseverlerin büyük ilgi gösterdiği ifade edildi. Bu projeler kapsamında açılan su kuyularına yardımseverlerin isimlerinin verildiği ve açılış merasimi dahil tüm aşamalarının bir plaketle birlikte kendilerine takdim edildiği belirtildi.

Bir su kuyusu açtırmanın bedelinin bölge şartlarına bağlı olarak 5 bin lira başladığı dile getirilen açıklamada hayırseverlerin bağışlarını "0212 659 28 80" numaralı telefondan, "www.vuslat.org.tr" internet sitesi üzerinden online olarak veya ilgili hesap numaralarına eft, havale yoluyla iletebildiği vurgulandı. Bir su kuyusu inşa etmeye gücü yetmeyen hayırseverlerin ise desteklerini su kuyusu yardım fonuna bağışlayabildikleri kaydedildi.