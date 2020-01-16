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  4. Vuslat Derneği, İdlib için yardım kampanyası başlattı

Vuslat Derneği, İdlib için yardım kampanyası başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

Vuslat Derneği, İdlib için yardım kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - Vuslat Derneği, İdlib'teki savaş mağdurları için acil yardım çağrısında bulunarak, yeni bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, Suriye'de yaşanan savaştan en çok sivillerin etkilendiği belirtilerek, İdlib halkının ağır bombardımanlar sebebiyle Türkiye sınırına doğru göç ettiği hatırlatıldı.

Sivillerin barınma, açlık, susuzluk, gıda ve ilaç yetersizliği gibi sorunlarla başa çıkmaya çalıştığı anlatılan açıklamada, derneğin İdlib'e ulaştırdığı insani yardımların sayısını, hayırseverlerinin destekleriyle her geçen gün artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, kış aylarında yapılan yardımların büyük önem taşıdığı vurgulanarak, şunlar aktarıldı:

"Özellikle kış aylarında bölgede şartlar oldukça çetin. Evlerinden, memleketlerinden apar topar ayrılan, içlerinde çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu İdlib halkı giyim ve yiyecek konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Sınır bölgesinde, çoğu çadırlarda kalarak hayata tutunmaya çalışan sığınmacılar için kalın kışlık kıyafetler büyük önem arz ediyor. Bunun yanında bölgede yiyecek yetersizliği de had safhada. Bölgeye kış aylarında yapılan gıda kolisi yardımları yiyecek problemine bir nebze olsun çözüm sağlıyor."

Derneğin yeni bir yardım kampanyası başlattığı belirtilen açıklamada, bir gıda paketinin bağış bedelinin 200 lira, bir kışlık kıyafet paketinin bağış bedelinin 300 lira olduğu bildirildi.

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İdlip Vuslat Derneği

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