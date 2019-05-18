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Vuslat Derneği Ramazan yardımlarına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 10:12 | Son Güncelleme

Ramazan faaliyetlerini ’Ramazanda rızkını paylaş’ sloganıyla sürdüren Vuslat Derneği, yurtiçinde ve yurtdışında ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya başladı.Vuslat Derneği, ’Ramazanda rızkını paylaş’ çağrısıyla başladığı Ramazan yardımlarını yurtiçinde birçok noktada ve yurtdışında 20 ülkede gerçekleştiriyor.

Vuslat Derneği Ramazan yardımlarına başladı

Ramazan faaliyetlerini ’Ramazanda rızkını paylaş’ sloganıyla sürdüren Vuslat Derneği, yurtiçinde ve yurtdışında ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya başladı.

Vuslat Derneği, ’Ramazanda rızkını paylaş’ çağrısıyla başladığı Ramazan yardımlarını yurtiçinde birçok noktada ve yurtdışında 20 ülkede gerçekleştiriyor. Dernek, yurtiçindeki ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayı boyunca yardım ulaştıracağı kaydedilirken; temel gıda yardımları, iftar sofraları, sahur sofraları ve ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan paketlerinin dağıtımına başladığı açıklandı.

"Yurt dışında 5 bin su kuyusu açmayı planlıyoruz"
Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Keleş, derneğin bu yıl Ramazan ayı çalışmalarına ’Ramazan’da rızkını paylaş’ sloganıyla başladığını belirterek her yıl Ramazan ayındaki yardım faaliyetlerinin bu yılda devam ettiğini söyledi.
Keleş, "Öncelikle yurt dışında 20 ülkede yoksul ailelerimizle, mazlum coğrafyalarda iftar sofraları kuruyoruz. Rabbim’e şükürler olsun şu anda bu sofralarımız kurulmaya başladı. Yine yurt dışında su kuyusu çalışmalarımız var. Bu sene Allah izin verirse yurt dışında 5 bin su kuyusu açmayı planlıyoruz. Bununla alakalı yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yine yurt içinde medreselerimizde hafızlık yapan ilim talebelerimize iftar sofraları kuruyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi de unutmuyoruz. 3 binin üzerinde ihtiyaç sahibi ailemiz var. Bunlara hem gıda kolisi dağıtımı aynı zamanda da giyim yardımları yapıyoruz. Bu şekilde mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bizler çalışmalarımızı 12 ay boyunca yürütmeye çalışıyoruz"
Dernek olarak Ramazan’ın ilk gününden itibaren yardımlarını sürdürdüklerini söyleyen Keleş, konuşmasını şöyle tamamladı: "Özellikle yurt dışında Yemen son zamanlarda çok fazla dramın yaşandığı bir ülke. Somali uzun zamandır sıkıntı içinde olan yurtdışında kardeş ülkemiz. Kudüs’te, Gazze’de, Etiyopya’da bu ülkelerde iftar çalışmalarına devam ediyoruz. Yurtdışında her ülkede 30 günlük periyotlarla iftar vermeye çalışıyoruz. Yine burada medreselerimizde Ramazan’ın her günü iftar veriliyor. Erzurum’da da ‘dev külliye’ projemiz var. Burada okuyan ilim talebelerimiz var. İftarlarımızın birçoğu burada yapılıyor. Yaklaşık 500’ün üzerinde kardeşimiz bu iftar sofralarından faydalanıyor. İhtiyaç sahiplerini, mazlum halkı her zaman hatırlamak lazım sadece Ramazan için değil. 12 ay boyunca onlar yoksun, ihtiyaç sahibi. Bizler çalışmalarımızı 12 ay boyunca yürütmeye çalışıyoruz. Ama Ramazan Bayramı hepimizin bayramı olduğu gibi yoksulların, yetimlerin de bayramı. Bayramda da ihtiyaç sahibi ailelerimize giyim yardımı yaparak, bayramlık kıyafetler; ayakkabısından tutun diğer kıyafetlerini hazırlayarak onlara böyle bir tebessüm yaşatmaya çalışıyoruz".

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