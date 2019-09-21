Vuslat Derneği’nden hafızlık eğitimi seferberliği

İSTANBUL (AA) Vuslat Derneği, insani yardım çalışmalarının yanı sıra sürdürdüğü eğitim çalışmaları kapsamında hafızlık öğrencilerine destek sağlıyor.

Vuslat Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu’dan günümüze bin yıllık medrese geleneğinin zenginliklerini yeniden canlandırma gayretiyle, hem okuldaki eğitimini alan hem de hafızlık eğitimini sürdüren talebelerin daha donanımlı hale getirilmesi için destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada bilimsel birçok buluşun Müslümanlar eliyle gerçekleştirildiği ifade edilirken, çağın İbni Sina'ları, Farabi'leri, Ali Kuşçu'ları, İmam Gazali'lerini yetiştirecek bir müfredat ile yeniden tüm insanlığa hizmet edecek nesillerin yetiştirilmesinin hedeflendiği dile getirildi.

Türkiye’nin en büyük İslami ilimler merkezinin Erzurum’da kurulduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Dev Külliye Projesi dediğimiz kompleks şu an 3 bloku tamamlanmış ve 500’e yakın hafızlık talebesinin eğitim gördüğü büyük bir külliye mahiyetinde. 61 dönüm üzerine kurulu bu külliye tamamlandığında 5000 öğrenci ve 500 hocaya hizmet verecek. Erzurum başta olmak üzere ülkemizin muhtelif bölgelerindeki medreselerde yetişen talebelerimizi destekliyor aylık eğitim bursu ile eğitim giderlerini üstleniyoruz."