Vuslat Derneğinden ücretsiz giyim mağazası

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, havaların soğuduğunu ve birçok çocuğun düzgün bir kışlık kıyafetinin olmadığını dile getirerek, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yurt içi ve dışında yardım ve eğitim çalışmaları yürüten derneğin, korunmaya ihtiyacı olan bireyler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmaları yürüten Yetim Vakfıyla iş birliği protokolü imzaladığı belirtildi.

Keleş, "Savaşın acımasızlığının en büyük kurbanı olan bu yetim yavrularımız bizler için imtihan sebebi. İnsanlığımız gereği ve Peygamber Efendimizin bir vücudun azaları gibi olunması gerektiğini ifade ettiği bu münasebetimizin insanlık adına büyük bir adım olduğu kanaatindeyim. Bağışçılarımızdan Rabbim razı olsun, bizler çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yetim Vakfı Genel Başkanı Mehmet Gülsatar ise katkılarından dolayı Vuslat Derneğine teşekkür ederek, Eğitim Köyü'ndeki yetim çocukların el emeği ürünlerinden bazılarını dernek temsilcilerine armağan etti.

