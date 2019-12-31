HABER
  4. Vuslat Derneğinden ücretsiz giyim mağazası

Vuslat Derneğinden ücretsiz giyim mağazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 12:18 | Son Güncelleme

Vuslat Derneğinden ücretsiz giyim mağazası

İSTANBUL (AA) - Vuslat Derneği, Yetim Vakfı ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında, Hatay Reyhanlı Eğitim Köyü’nde 950 yetim çocuğun faydalanabileceği ücretsiz giyim mağazası açtı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, yurt içi ve dışında yardım ve eğitim çalışmaları yürüten derneğin, korunmaya ihtiyacı olan bireyler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmaları yürüten Yetim Vakfıyla iş birliği protokolü imzaladığı belirtildi.

Protokol çerçevesinde, Yetim Vakfına bağlı Hatay Reyhanlı Eğitim Köyü’nde, yetim çocukların ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu giysilerin ücretsiz dağıtılacağı bir mağaza açıldığı vurgulanan açıklamada, dernek bağışçılarından temin edilen kullanılmamış giysilerin yer aldığı mağazada 14 binden fazla ürün yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, havaların soğuduğunu ve birçok çocuğun düzgün bir kışlık kıyafetinin olmadığını dile getirerek, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

Keleş, "Savaşın acımasızlığının en büyük kurbanı olan bu yetim yavrularımız bizler için imtihan sebebi. İnsanlığımız gereği ve Peygamber Efendimizin bir vücudun azaları gibi olunması gerektiğini ifade ettiği bu münasebetimizin insanlık adına büyük bir adım olduğu kanaatindeyim. Bağışçılarımızdan Rabbim razı olsun, bizler çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yetim Vakfı Genel Başkanı Mehmet Gülsatar ise katkılarından dolayı Vuslat Derneğine teşekkür ederek, Eğitim Köyü'ndeki yetim çocukların el emeği ürünlerinden bazılarını dernek temsilcilerine armağan etti.

Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi Yeni yıla kar banyosu yaparak girdi
İzmir Tabip Odası'ndan 'bireysel silahlanmaya kontrol' çağrısıİzmir Tabip Odası'ndan 'bireysel silahlanmaya kontrol' çağrısı
Hırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söyledilerHırsızlık yaparken yakalandıkları eve yatmak için girdiklerini söylediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Reyhanlı Eğitim Köyü Vuslat Derneği Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş Yetim Vakfı Yetim Vakfı Genel Başkanı Mehmet Gülsatar

En Çok Okunan Haberler

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

İzmir'deki bu görüntülere büyük tepki!

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

2020 araç muayene fiyatları! Yeni ücret tarifesi belli oldu

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Kanal D'den flaş karar! Final bile yapamadan...

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

Oyunu kullandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Flaş 'Kanal İstanbul' açıklaması

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı

PKK elebaşı Karayılan’ın kardeşi tutuklandı

2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesini kazanan için son gün! 17.00'a kadar süresi var

2019 yılbaşı çekilişi ikramiyesinin devretmesine saatler kaldı

Kartal'da istinat duvarı çöktü! Araçlar zarar gördü

Panik anları! İstanbul'da istinat duvarı çöktü!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Star ve Güneş gazeteleri son sayısını bugün çıkardı

İki gazete daha veda etti! İşte son sayıları

Bedelli askerlik başvuruları için bugün son gün! Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlikle ilgili yeni haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.