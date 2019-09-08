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Vuslat yeni sezon ne zaman başlıyor? Vuslat 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 08.09.2019 23:35 | Son Güncelleme

TRT1'in sevilen dizisi 'Vuslat' 16 Eylül Pazartesi akşamı, ikinci sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

TRT 1’in başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı; kadrosunda Baran Bölükbaşı, Pelin Uluksar, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Gözde Kaya gibi önemli isimlerin yer aldığı Vuslat, 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 20:00’de yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yapımcılığını A23 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu ve senaryosunu Betül Yağsağan kaleme aldığı Vuslat’ın ikinci sezon ilk bölüm fragmanı da büyük beğeni topladı.

Vuslat etkileyici hikayesiyle, 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de.

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