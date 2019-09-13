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"Vuslat"ın ikinci sezonu 16 Eylül'de izleyiciyle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

TRT'nin sevilen dizilerinden "Vuslat", 16 Eylül Pazartesi akşamı ikinci sezonun ilk bölümüyle ekranlara dönüyor

İSTANBUL (AA) - TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Vuslat" adlı dizinin ikinci sezonu izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı dizinin 21. bölümü 16 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Geçen sezon aile geçmişlerinin gölgesinde yolları kesişen Aziz ve Feride'nin aşklarını konu alan yapımın ikinci sezonu da merakla izlenecek.

Yapımcılığını A23 Medya’nın, yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği, "Vuslat"ın senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Aşkın hasretle bekleyişe dönüşeceği yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak dizinin senaryosu, İbn Arabi'nin Satranc-ı Urefa'sı yani Ariflerin Satrancı oyunundan ve bu oyundaki "İnsan-ı Kamil" olma yolculuğundan ilham alıyor.

Dizinin oyuncuları arasında ayrıca Ümit Kantarcılar, Gamze Süner Atay, Murat Karasu, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Osman Alkaş, Nurhan Özenen, Gözde Kaya, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Hikmet Körmükçü gibi isimler de bulunuyor.

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Barış Yöş Betül Yağsağan dizi ikinci sezon TRT Vuslat

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