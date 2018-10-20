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VW logosu hala belirsizliğini koruyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

Wolfsburg merkezli Alman otomotiv devi Volkswagen geçtiğimiz Nisan ayında yeni bir marka logosu üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Peki son durum ne ? Yeni logo 2019 yılına yetişecek mi? İşte detaylar.

VW logosu hala belirsizliğini koruyor

İlk üyeleri 2019 yılı içinde yola çıkacak olan Volkswagen ID elektrikli otomobil ailesi için yeniden tasarlanması planlanan VW logosu hala belirsizliğini koruyor. Alman üreticinin fütüristik tasarıma sahip elektrikli otomobil ailesi için yeni bir VW logosu aradığı ise yaklaşık altı ay önce ortaya çıkmıştı. Nisan ayında açıklama yapan VW Satış Direktörü Jürgen Stackmann markanın yeni logo planlarını “Logomuz yeni olmalı. Dijital dünyaya uyum sağlamalı. Marka çok Alman oldu ve duygusallığını kaybetti. Bu durum yeni marka amblemi ile düzelmeli. V ve W harfleri daha ince ve keskin olmalı. Böylece logo daha özgür olabilir” şeklinde ifade etmişti.

Bu açıklamanın ardından altı ay geçti ve ortaya çıkan yeni gelişmelerle durum farklı bir hal aldı. Başlangıçta sadece VW ID elektrikli otomobil ailesi için planlanan yeni logo için şimdilerde daha geniş bir kullanım planlandığı söylentileri mevcut.

Yeni Volkswagen logosu markanın tüm araçlarında kullanılabilir!

1937 yılında kurulan Alman otomobil üreticisi, 1967 yılına kadar siyah renkli 4 farklı marka logosu kullandı. 1967 yılından beri ambleminde mavi renkleri tercih eden Alman üretici, günümüze kadar her birkaç yılda bir marka logosunu revize etti. Kuruluşundan bu yana toplamda 12 farklı logo kullandı. Sonuncusu ise 2012 yılında ilk defa üç boyutlu bir tasarım ile geldi ve halen kullanımda.

2017 yılı verilerine göre Volkswagen yaklaşık 90.000 adetle Renault’dan sonra ülkemizde en çok otomobil satan ikinci marka olma özelliğini taşıyor.

Peki siz yeni Volkswagen logosu hakkında ne düşünüyorsunuz ? Markanın yeni logosu nasıl bir tasarıma sahip olmalı ? Fikirlerinizi burada bizimle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen otomobil Almanya

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