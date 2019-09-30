VW’ye 470 bin kişilik toplu dava

470 bin dizel müşterisinin açtığı toplu davanın ilk duruşması bugün başladı.Dizel skandalının patlak vermesinin üzerinden dört yıl geçerken 470 bin dizel araç kullanıcısının Volkswagen'a (VW) karşı açtığı toplu davanın ilk duruşması Pazartesi günü yapıldı. Braunschweig Eyalet Yüksek Mahkemesinde görülen davada "dizel mağdurları” şirketten alacakları tazminat miktarını yükseltmeyi hedefliyor.

Dizel araç kullanıcılarını temsilen davalı konumundaki Tüketici Merkezleri Federal Birliği'nin (vzbv) Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Müller, "Bizim görüşümüze göre Volkswagen sahtekarlık yaptı ve bu nedenle hesap sorulması gerekiyor” diye konuştu. Şirketi sorumluluğunu kabul ederek gereğini yapmaya çağıran vzbz, "Aksi takdirde şirket, tüketicilerin güvenini geri kazanma yönünde son fırsatı da kaçırmış olacak” açıklaması yaptı.

Volkswagen ise müşterilerin emisyon ölçüm yazılımdaki manipülasyon nedeniyle zarar görmediklerini, tüm araçların trafikte güvenle kullanılabilir durumda oldukları tezini savunuyor. Şirket, davanın olası Yargıtay aşamasını da hesaba katarak sürecin en az dört yıl devam edeceği tahmininde bulunuyor. VW, söz konusu araçları geri çağırmış ve emisyon ölçümleri yapan yazılımlarını güncellemişti.