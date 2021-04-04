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  4. Vyosa Osmani üçüncü turda Kosova'nın cumhurbaşkanı seçildi

Vyosa Osmani üçüncü turda Kosova'nın cumhurbaşkanı seçildi

04.04.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova’da Vyosa Osmani mecliste yapılan oylamada ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Vyosa Osmani üçüncü turda Kosova'nın cumhurbaşkanı seçildi

Kosova Meclisi’nde bugün gerçekleştirilen olağan üstü oturumda Vyosa Osmani 71 oyla yeni cumhurbaşkanını seçti.

14 Şubat tarihinde gerçekleşen erken genel seçim sonrası Kosova meclisi bugün yeni cumhurbaşkanını seçmek için toplandı. Vetevendosje’nin adayı Milletvekili Vjosa Osmani Kosova Meclisi’nde yapılan oylamanın üçüncü turunda, oy çokluğuyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

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ÜLKENİN İKİNCİ KADIN CUMHURBAŞKANI OLDU

Vjosa Osmani’nin cumhurbaşkanı adaylığına tepki gösteren PDK, AAK ve Sırp Listesi milletvekillerinin katılmadığı oylamanın üçüncü turunda 82 milletvekili oy kullandı. Cumhurbaşkanı adaylarından Vjosa Osmani 71 oy alırken, aynı partiden aday gösterilen Nasuf Bejta’na ise oy çıkmadı. Oylamada, 11 oy geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk iki turunda ise gerekli üçte ikilik çoğunluk sağlanamamıştı. Osmani ilk turda 69, ikinci turda ise 67 oy almıştı. Öte yandan, Vjosa Osmani Kosova’nın ikinci kadın Cumhurbaşkanı oldu. (DHA)


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seçim

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