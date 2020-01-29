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WABCO Sakarya fabrikasının temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jacques Esculier: - "Türkiye'nin benzersiz altyapısı, lojistik kapasitesi ve kendine has pozisyonu nedeniyle çok önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum"

WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jacques Esculier, "Türkiye'nin benzersiz altyapısı, lojistik kapasitesi ve kendine has pozisyonu nedeniyle çok önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum." dedi.

Esculier, Sapanca ilçesindeki bir otelde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla canlı bağlantıyla düzenlenen WABCO Sakarya Fren ve Kompresör Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelmenin bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zengin bir kültürü ve mirası olduğunu belirten Esculier, "Türkiye'ye gelmeyi çok seviyorum çünkü Türkiye'nin bizim gibi şirketlere sunduğu inanılmaz fırsatlar var. Türkiye bir enerji kaynağı. Türkiye'nin benzersiz altyapısı, lojistik kapasitesi ve kendine has pozisyonu nedeniyle çok önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Elazığ'daki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduklarını dile getiren Esculier, hızla devam eden çalışmalar, acil durum ekipleri ve oradaki insanların dirayeti sayesinde bu kadar karmaşık ve zor bir ortamda inanılmaz bir toparlanma yaşandığını belirtti.

Esculier, daha sonra şirket hakkında katılımcılara bilgi verdi.

- "Üretim, istihdam, katma değer, döviz girdisi önem verdiğimiz hususlar"

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de üretim, istihdam, katma değer, döviz girdisinin önem verdikleri hususlardan olduğunu söyledi.

Firmanın Sakarya'ya katkı sağlayacağına inandığını belirten Vali Nayir, "Sakarya turizmde çok büyük bir potansiyeli gerçekleştirmiştir. Bunlara en büyük desteği veren de üretim sağlayan, istihdam sağlayan sanayicilerimiz. Biz onlarla da övünüyoruz, bu alanda yapmış oldukları çalışmanın hem Sakarya'mıza hem de ülkemize çok büyük katkı sağlayacağını bilmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bu ülkede taş üstüne taş koymaya talibiz"

WABCO Türkiye Genel Müdürü Oğuzhan Kazım Eryılmaz da WABCO'nun 9 yıl önce Türkiye'de Uluslararası Satın Alma Ofisi kurduğunu kaydetti.

Ekip olarak kendilerine belirledikleri ortak hedeflerinin olduğunu belirten Eryılmaz, "Gerek burada bulunan tedarikçilerimiz gerekse de bizler başarılı olduğumuz takdirde WABCO gibi dünyanın önemli şirketinin Türkiye'de fabrikası olması önemli." dedi.

Eryılmaz, ülkenin ihracat ile sanayi istihdamına katkı sağladıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Yaptığımız çalışmalar, fabrika açılışı için Sakarya'nın doğru şehir olduğunu gösterdi. WABCO Türkiye olarak bu ülkenin en büyük güç sanayi kuruluşu olmaya, istihdam, Ar-Ge kazandırmaya talibiz. İnşallah bu ülkenin en büyük ihracatçılarından biri olacağız. Bu ülkenin yan sanayisini daha da güçlendirmeye, bu ülkede taş üstüne taş koymaya talibiz. WABCO bizim için bir tutku, yaratıcılık ve keşfetmektir. Türkiye'nin geleceği üretimdedir. Bizler sanayiciler olarak el ele üreteceğiz, ülkeyi büyüteceğiz ve el ele kalkındıracağız."

- Fabrika 600 kişiye istihdam sağlayacak

40 bin metrekare alanda kurulacak ve 600 kişiye istihdam sağlayacak fabrikada üretilecek fren körüğü, hidrolik fren, kampanalı fren, krank mili ve kompresör gibi ürünler, iç pazara sunulacak, WABCO'nun başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada çalıştığı otomobil ve ticari araç üreticilerine ihraç edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika sakarya Wabco

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