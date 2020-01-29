WABCO Sakarya fabrikasının temeli atıldı

WABCO Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jacques Esculier, "Türkiye'nin benzersiz altyapısı, lojistik kapasitesi ve kendine has pozisyonu nedeniyle çok önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum." dedi.

Esculier, Sapanca ilçesindeki bir otelde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla canlı bağlantıyla düzenlenen WABCO Sakarya Fren ve Kompresör Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye gelmenin bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Türkiye'nin zengin bir kültürü ve mirası olduğunu belirten Esculier, "Türkiye'ye gelmeyi çok seviyorum çünkü Türkiye'nin bizim gibi şirketlere sunduğu inanılmaz fırsatlar var. Türkiye bir enerji kaynağı. Türkiye'nin benzersiz altyapısı, lojistik kapasitesi ve kendine has pozisyonu nedeniyle çok önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Elazığ'daki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduklarını dile getiren Esculier, hızla devam eden çalışmalar, acil durum ekipleri ve oradaki insanların dirayeti sayesinde bu kadar karmaşık ve zor bir ortamda inanılmaz bir toparlanma yaşandığını belirtti.