Waffle tarifi: İster tavada ister tost makinesinde en orijinal haliyle!

Waffle makinesinde, tavada ya da tost makinesinde yapabileceğiniz bu waffle tarifi evdeki malzemelerle hazırlanıyor ve sadece 20 dakika sürüyor. İşte malzeme listesiyle başlıyoruz.
Hazırlanışı 5 pişirmesi 15 dakika süren waffle tarifi.
2 yumurta
2 fincan çok amaçlı un
1 ¾ su bardağı süt
½ bardak bitkisel yağ
1 yemek kaşığı beyaz şeker
4 çay kaşığı kabartma tozu
¼ çay kaşığı tuz
½ çay kaşığı vanilya özü ya da vanilya
Waffle makinesini önceden ısıtın.
Yumurtayı kabarık olana kadar el çırpıcı ile büyük bir kapta çırpın.
Un, süt, bitkisel yağ, şeker, kabartma tozu, tuz ve vanilya pürüzsüz olana kadar çırpın.
Önceden ısıtılmış makineyi yağlayın.
Karışımdan alın ve makineye koyun.
Altın renginde olana dek pişirin. Hemen servis edin.
Tost makinenizi en yüksek ayara getirin az tereyağı ile yağlayın. Bir kepçe hamur koyarak pişirin. Bir dakika kadar kapağını açmadan bekletin.
Tavada waffle yapmak istiyorsanız; teflon ya da demir döküm tavanıza bir kepçe hamur alın ve arkasını ve önünü eşit derecede pişirin.
1 fincan un, 3 yemek kaşığı şeker, ½ çorba kaşığı kabartma tozu, 1/8 çay kaşığı tuz, 7/8 fincan yağsız süt, 1 yumurta, 1 çorba kaşığı tereyağı, ¼ çay kaşığı vanilya, ¼ çay kaşığı tarçın.
Un, şeker, kabartma tozu ve tuzu büyük bir kapta birleştirin. Sütü, yumurtayı, tereyağını ve vanilyayı başka bir kaseye çırpın. Süt karışımını kuru bileşenler nemlendirilinceye kadar kuru malzemelerle çırpın. Makinenize bir kepçe ekleyin ve pişirin.
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