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Wagner anlamı nedir? Wagner birlikleri nedir, kimler destekliyor? Rusya'da kritik dakikalar!

24.06.2023 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wagner, Rusya'da yaşanan olaylar sonrasında gündem oldu. Kullanıcılar grubun anlamını, kimlerden oluştuğunu merak ediyorlar. Wagner'in yaptığı açıklamada; ''Adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak.'' ifadeleri dikkat çekmiş, Kremlin ise cevaben, ''Putin gelişmelerden haberdar, önlemler alınıyor.'' ifadelerini paylaşmıştı. Peki, Wagner anlamı nedir? Wagner birlikleri nedir, kimler destekliyor? Rusya'da kritik dakikalar!

Wagner anlamı nedir? Wagner birlikleri nedir, kimler destekliyor? Rusya'da kritik dakikalar!

Wagner anlamı, destekçileri ve nerede olduğuyla ilgili aramalar hız kazandı. PMC Wagner olarak bilinen Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu, Rusya'nın paralı askerleri olarak tanınıyor. Putin'e karşı isyan başlatan grubun anlamı ve kimlerden oluştuğu araştırılıyor. İşte Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu ile ilgili tüm detaylar...

WAGNER ANLAMI NEDİR?

PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter grubudur. Çeşitli şekillerde özel bir askerî şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiilî bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Grup, özel askerî müteahhitlerin resmî olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları aşırı sağcı yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

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Grup, 2014'ten 2015'e kadar kendi kendini ilan eden Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin ayrılıkçı güçlerine yardım ettiği Ukrayna'daki Donbas'taki savaş sırasında dünya çapında üne kavuştu. Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'deki savaşlar, genellikle Rus hükûmetiyle ittifak hâlindeki güçlerin yanında savaşıyor. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde önemli bir rol oynadı.

WAGNER BİRLİKLERİ NEDİR, KİMLER DESTEKLİYOR?

Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir. 2016 başlarında 1.000 kadar çalışanı olup Aralık 2017 tarihi itibarıyla 6.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır.

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Wagner'in kurucsu Yevgeni Prigojin olarak biliniyor. Bazı kaynaklara göre; Wagner Grubu'nun, 2010'ların başında eski GRU Spetsnazı Yarbayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğu düşünülmektedir.

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