Wagner Grubu: Libya'daki Rus paralı askerler hakkında neler biliniyor?

Türkiye'nin son dönemde Rusya'ya yönelik en ciddi eleştirileri yönelttiği konuların başında Libya'daki paralı Rus askerlerinin varlığı geliyor. Rusya'nın Libya'daki askeri faaliyetleriyle ilgili resmi ya da teyit edilmiş fazla bir bilgi bulunmazken, yapılan açıklamalar ve araştırmalar bu ülkedeki paramiliter faaliyetlerinin arkasında güvenlik şirketi Wagner Grubu'nun olduğuna işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayı sonunda Tunus'ta yaptığı açıklamada da Wagner Grubu'nu işaret ederek, "Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" dedi.

Söz konusu güvenlik şirketi Türkiye'nin gündemine Erdoğan'ın bu açıklamasıyla girmiş olmasına karşın, adının duyulmaya başlaması birkaç yıl öncesine dayanıyor ve Rusya'nın Afrika'daki faaliyetlerinin artmasıyla bir paralellik gösteriyor.

Wagner Grubu hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Rus hükümeti de bu şirketle aralarında bir bağ olduğu iddialarına yanıt vermiyor.