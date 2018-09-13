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Wahlberg'in formunu koruma sırrı: 2:30'da kalkıp 6 öğün ye, 19:30'da yat

13.09.2018 13:30 | Son Güncelleme

47 yaşındaki Amerikalı oyuncu Mark Wahlberg, Instagram'da hayranlarıyla formunu nasıl koruduğunu paylaştı. Wahlberg, sabah 2:30'da yarım saat duayla başlayan ve ağır vücut geliştirme egzersizleri ve 6 öğün yemekle devam eden tipik bir gününü anlattı.

Wahlberg'in formunu koruma sırrı: 2:30'da kalkıp 6 öğün ye, 19:30'da yat

Buna göre Wahlberg, dualarını ettikten sonra sabah 3:15'te kahvaltı yapıyor. Sabah egzersizi 95 dakika süüryor. Bunu yeniden yemek, duş, tekrar atıştırmalık, golf ve soğuk oda terapisi izliyor. Tüm bunlar saat 10:30'dan önce oluyor.

Mark-Wahlberg-Shirtless-Beach-Barbados-Jan-2018

EKSİ 100 DERECE ODAYA GİRİYOR

Soğuk oda terapisinde sporcular antrenmandan sonra ağrılarını dindirmek ve kaslarını diri tutmak için birkaç dakikalığına sıcaklığın eksi 100 derece olduğu bir odaya giriyor. Terapide sıvı nitrojen kullanılıyor.

Duşla golf arasında bir-buçuk saatlik boş zamanı olan Wahlberg, akşam 19:30'da yatıyor.

NELER YİYOR?

Ünlü oyuncu kahvaltısının yulaf ezmesi, yaban mersini ve fıstık ezmesinden oluştuğunu, sabah 5:30'da da protein tozu içtiğini, üç hindi burger ve beş dilim tatlı patates yediğini söylüyor.

Wahlberg, 08:00'de 10 hindi köftesi, ızgara tavuk salatası, iki haşlanmış yumurta, zeytin, avokado, salatalık, domates ve marul yiyor.

Mark Wahlberg'in saat 13:00'te yediği öğle yemeği menüsü biftek ve yeşil biberden oluşuyor.

Sonraki yemek 15:30'da. Wahlberg burada çin lahanasıyla ızgara tavuk yiyor.

'HEPSİ BU KADAR'

Günün son yemeği 17:30-18:00 arası yeniyor. Wahlberg, "Güzel bir morina balığı ya da levrek yiyorum. Yanında sebze, sote patates ve Çin lahanası olabiliyor. Gün içinde bol bol su içiyorum. Hepsi bu kadar" diyor.

Wahlberg, James Silva karakterini canlandırdığı Mile 22 filminin çekimleri öncesinde geçen yıl başladığı rejimini, ailesiyle birlikte çıktığı tatillerde ve seyahatlerinde de uyguluyor.

EN YÜKSEK ÜCRET ALAN OYUNCU

Wahlberg, Rhea Durhman ile evli. Çiftin dört çocukları var. Erken kalktığı için ailesine çok zaman ayırabildiğini söyleyen Wahlberg, "Onlar uykudayken ben çoğu şeyi yapmış oluyorum" diyor.

2017'de en çok ücret alan aktör olan Wahlberg, hâlâ Hollywood'un en çok iş yapan oyuncuları arasında.

PROF BREWER: TAVSİYE ETMİYORUZ

Londra'daki St Mary's Üniversitesi'nden spor bilimleri uzmanı Prof. John Brewer, insan vücudunun bu tür aşırı rejimlere adapte olabildiğini ancak bunu yapan kişilerin vücutlarının kendini toparlamasına ve tamir etmesine izin vermesi gerektiğini, sonradan bunun durağan hale gelerek rutinleşeceğini söyledi.

Brewer, bununla birlikte Wahlberg'in bunu uzun süre devam ettiremeyeceğini öne sürerek "Beş-10 yıl içinde bu tür aşırı bir yaşam tarzı olmayacak. Ya iradesini kaybedecek ya da vücudu artık 'yeter' diyecek. İnsanların büyük bölümüne bunu tavsiye etmiyoruz" dedi.

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Mark Wahlberg Form egzersiz spor diet diyet program

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