Wahlberg'in formunu koruma sırrı: Sabah 2.30 kalkış, 6 öğün yemek, ağır egzersiz, 19.30 yatış

47 yaşındaki Amerikalı oyuncu Mark Wahlberg, Instagram'da hayranlarıyla formunu nasıl koruduğunu paylaştı ve sabah 2.30'da yarım saat duayla başlayan ve ağır vücut geliştirme egzersizleri ve altı öğün yemekle devam eden tipik bir gününü anlattı.

Buna göre Wahlberg, dualarını ettikten sonra sabah 3.15'te kahvaltı yapıyor. Sabah egzersizi 95 dakika süüryor. Bunu yeniden yemek, duş, tekrar atıştırmalık, golf ve soğuk oda terapisi izliyor. Tüm bunlar saat 10.30'dan önce oluyor.

Eksi 100 derece odaya giriyor

Soğuk oda terapisinde sporcular antrenmandan sonra ağrılarını dindirmek ve kaslarını diri tutmak için birkaç dakikalığına sıcaklığın eksi 100 derece olduğu bir odaya giriyor. Terapide sıvı nitrojen kullanılıyor.

Duşla golf arasında bir-buçuk saatlik boş zamanı olan Wahlberg, akşam 19.30'da yatıyor.

Neler yiyor?

Ünlü oyuncu kahvaltısının yulaf ezmesi, yaban mersini ve fıstık ezmesinden oluştuğunu, sabah 5.30'da da protein tozu içtiğini, üç hindi burger ve beş dilim tatlı patates yediğini söylüyor.

Wahlberg, 08.00'de 10 hindi köftesi, ızgara tavuk salatası, iki haşlanmış yumurta, zeytin, avokado, salatalık, domates ve marul yiyor.