Walaka Kasırgası bir adayı haritadan sildi

ABD’nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgasının ardından açıklama yapan Hawaii Üniversitesi bilim adamlarından Chip Fletcher, 'Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık' dedi.

1 / 3 Hawaii Üniversitesi bilim adamlarından Chip Fletcher doğa olayını, “Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık” şeklinde yorumladı.

2 / 3 Adanın sular altında kalmasını okyanuslarda yaşanan iklim değişikliğinin en önemli işaretlerinden biri olarak aktaran bilim adamları, olayın bölgedeki ekolojik dengeyi derinden sarsacağını belirtti.