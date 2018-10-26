HABER

Walaka Kasırgası bir adayı haritadan sildi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2018 07:11 | Son Güncelleme

ABD bu kez Walaka kasırgasının sonuçlarıyla yüzleşiyor. ABD Balık ve Yaban Hayatı Ofisi tarafından sağlanan uydu görüntülerinde, 1 kilometre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki adanın dalgaların altında kaldığı kaydedildi.

ABD’nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgasının ardından açıklama yapan Hawaii Üniversitesi bilim adamlarından Chip Fletcher, 'Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık' dedi.

1 / 3

Hawaii Üniversitesi bilim adamlarından Chip Fletcher doğa olayını, “Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık” şeklinde yorumladı.
2 / 3

Adanın sular altında kalmasını okyanuslarda yaşanan iklim değişikliğinin en önemli işaretlerinden biri olarak aktaran bilim adamları, olayın bölgedeki ekolojik dengeyi derinden sarsacağını belirtti.
3 / 3

Kaybolan ada ayrıca nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağalarının yavrulaması için bölgedeki en önemli merkezlerden biri olarak biliniyordu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kasırga ABD

En Çok Okunan Haberler

Murat Gezici, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Murat Gezici, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

Çukur dizisine yeni Koçovalı geliyor! Akın Koçovalı rolünü kim oynayacak?

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

İngiltere'den bomba iddia: Kral Selman, Veliaht Prens Selman'ı görevden alacak

Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman polisi düğün magandalarını arıyor

Alman polisi düğün magandalarını arıyor

FBI'dan bombalı paket açıklaması

FBI'dan bombalı paket açıklaması

Yunanistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6,8 büyüklüğünde deprem!

Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Beyaz Saray'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

Rusya ile ABD arasında nükleer gerilim!

Rusya ile ABD arasında nükleer gerilim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.