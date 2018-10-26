Walaka Kasırgası bir adayı haritadan sildi

ABD’nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgasının ardından açıklama yapan Hawaii Üniversitesi bilim adamlarından Chip Fletcher, 'Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık' dedi.
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Hawaii Üniversitesi bilim adamlarından Chip Fletcher doğa olayını, “Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık” şeklinde yorumladı.
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Adanın sular altında kalmasını okyanuslarda yaşanan iklim değişikliğinin en önemli işaretlerinden biri olarak aktaran bilim adamları, olayın bölgedeki ekolojik dengeyi derinden sarsacağını belirtti.
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Kaybolan ada ayrıca nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağalarının yavrulaması için bölgedeki en önemli merkezlerden biri olarak biliniyordu.
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