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Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 23:37 | Son Güncelleme

ABD’nin Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka Kasırgası adalardan birini haritadan sildi. Bilim insanları yaşananları iklim değişikliğinin göstergesi olarak yorumladı. Chip Fletcher doğa olayını, “Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık” şeklinde yorumladı.

Walaka Kasırgası, Hawaii takımadalarından birini haritadan sildi

ABD’nin takımadalardan oluşan Hawaii eyaletinde meydana gelen Walaka kasırgasının geçmesinden sonra Hawaii’de bir ada dalgaların altında kayboldu. ABD Balık ve Yaban Hayatı Ofisi tarafından sağlanan uydu görüntülerinde, 1 kilometre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki adanın dalgaların altında kaldığı kaydedildi.

"BUNU SÖYLEMEKTEN UTANIYORUM AMA O ADA GİTTİ"

Hawaii Üniversitesi bilim insanlarından Chip Fletcher doğa olayını, “Bunu söylemekten utanıyorum ama o ada gitti. Artık yok. Bu gezegendeki ekosistemden bir başka çatlak yaşadık” şeklinde yorumladı. Adanın sular altında kalmasını okyanuslarda yaşanan iklim değişikliğinin en önemli işaretlerinden biri olarak aktaran bilim insanları, olayın bölgedeki ekolojik dengeyi derinden sarsacağını belirtti.

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Kaybolan ada ayrıca nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağalarının yavrulaması için bölgedeki en önemli merkezlerden biri olarak biliniyordu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hawaii Walaka kasırgası ada

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