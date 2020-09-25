Walison Fonseca MasterChef'ten ayrılacak mı? MasterChef Walison Fonseca kimdir?

MasterChef Türkiye'de 6. haftanın 4. eleme adayının belirleneceği oylama sırasında oldukça ilginç anlar yaşandı. Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca Türkçe ifadeleri tam olarak anlayamadığını söyleyip dert yanarken arkadaşları Walison'un yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi.

İlk olarak buna benzer ifadeler kullanan Walison ardından kalmak istediğini dile getirdi. Konuşmaların ardından Danilo Zanna, yarışmacıya "Burada kalmak istiyor musun?" diye net şekilde sordu. Walison Fonseca da son olarak kalmak istediğini söyledi.

MASTERCHEF’İN BREZİLYALI YARIŞMACISI WALİSON FONSECA KİMDİR?

Türkiye'de akörlük ve oyunculuk yapan iddialı yarışmacı, Walison Fonseca’nın eşi Türk.

Brezilyalı Walison Fonseca, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.

Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor. Walison Fonseca yarışmada kendisini "Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum, kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum" sözleriyle tanıtmıştı.



Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.

