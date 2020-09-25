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Walison Fonseca MasterChef'ten ayrılacak mı? MasterChef Walison Fonseca kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 02:11 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'ye yedeklerden katılan Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca son bölümdeki konuşmalarıyla kafaları karıştırdı. Yarışmanın zorluğundan ve Türkçe'yi tam konuşamadığını bahseden Walison Fonseca arkadaşlarına yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi. Oyundan sonra ise şefler, Walison Fonseca ile konuştu. Ancak Walison daha sonra ise yarışmada kalmak istediğini söyledi. Peki Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? MasterChef Walison Fonseca hakkında merak edilenler.

Walison Fonseca MasterChef'ten ayrılacak mı? MasterChef Walison Fonseca kimdir?

MasterChef Türkiye'de 6. haftanın 4. eleme adayının belirleneceği oylama sırasında oldukça ilginç anlar yaşandı. Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca Türkçe ifadeleri tam olarak anlayamadığını söyleyip dert yanarken arkadaşları Walison'un yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi.

İlk olarak buna benzer ifadeler kullanan Walison ardından kalmak istediğini dile getirdi. Konuşmaların ardından Danilo Zanna, yarışmacıya "Burada kalmak istiyor musun?" diye net şekilde sordu. Walison Fonseca da son olarak kalmak istediğini söyledi.

MASTERCHEF’İN BREZİLYALI YARIŞMACISI WALİSON FONSECA KİMDİR?

Türkiye'de akörlük ve oyunculuk yapan iddialı yarışmacı, Walison Fonseca’nın eşi Türk.

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Brezilyalı Walison Fonseca, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.

Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor. Walison Fonseca yarışmada kendisini "Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum, kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum" sözleriyle tanıtmıştı.

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Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.

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