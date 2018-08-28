Wall Street Journal: Almanya Türkiye için kurtarma paketi seçeneğini gündemine aldı

ABD'de yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı karşısında Almanya'nın yardım seçeneklerini değerlendirdiğini yazdı. Wall Street Journal'ın Almanya muhabiri Bojan Pancevski'nin kaleme aldığı haberde gazeteye konuşan Avrupalı yetkililerin birkaç seçenek üzerinde durduğu ifade ediliyor ve "Her ne kadar Türkiye'ye finansal yardım düşüncesi henüz sadece fikir aşamasında olsa da, Euro Bölgesi krizi döneminde uygulanan koordineli bir kurtarma paketi dile getirilen seçenekler arasında" deniyor. Habere göre gündeme gelen diğer yardım seçenekleri ise kamu bankaları tarafından proje yeni bazlı kredilerin açılması veya doğrudan ikili yardım anlaşmalarıyla kaynak aktarılması olarak sıralanıyor. "Belin Türkiye'de ekonomik bir çöküşün Avrupa'ya da sıçramasından, Orta Doğu'da yeni bir istikrarsızlık unsuru haline gelmesinden ve Kuzey'e doğru yeni bir göç dalgasını tetiklemesinden endişe ediyor" denen haberde, ismini açıklamayan Alman yetkililerin yorumları da yer alıyor.

Türkiye yardım paketi görüşmeleri iddialarını yalanlıyor Wall Street journal'a konuşan bir Alman yetkili "Türkiye'yi istikrarlı hale getirebilmek için ciddi çaba gösteririz. Başka bir seçeneğimiz yok" diyor. Ancak yine gazeteye konuşan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, bir kurtarma paketi için görüşmelerin yürütüldüğüne dair iddiaları yalanlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleştirdiği Fransa ziyaretinin de anımsatıldığı haberde diğer Avrupa ülkelerinin de Almanya'nın kaygılarını paylaştığı ifade ediliyor. Fransa Maliye Bakanı dün yürütülen temasların ardından Türkiye'nin ekonomisini onarma çabalarını desteklemenin Avrupa açısından önemli olduğunu söylemişti. Wall Street Journal haberinde Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının aşılabilmesi için ne kadar kaynağın gerekeceğinin ise belirsiz olduğu ifade ediliyor: "Türkiye'nin ne kadar paraya ihtiyacı olacağını kestirmek zor çünkü söz konusu borcun önemli kısmı özel sektörün üzerinde. Bazı ekonomistler Türkiye'den daha küçük bir ekonomi olan Arjantin'in krizden çıkabilmek için kısa süre önce Uluslararası Para Fonu IMF'den 50 milyar dolarlık kurtarma paketi aldığını anımsatıyor."

Gazetenin haberinde, "Berlin'den iki üst düzey yetkili Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Berat Albayrak arasında kısa süre önce bazı temasların olduğunu aktarıyor. Eğer bu görüşmeler bir yardım paketine dönüşürse Almanya ve Türkiye arasında kayda değer bir yakınlaşma anlamına gelecektir" deniyor. Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Eylül'de Berlin'i ziyaret ederek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşeceği de hatırlatılıyor. Wall Street Journal, iki liderin görüşmesi öncesinde her iki ülkenin maliye bakanlarının bir araya geleceğini de ifade ediyor ve Erdoğan - Merkel zirvesinde 'Mali yardım masada olacak' diyor. 'IMF planının bir parçası olmalı' Türk Lirası'nın bu yıl ABD Doları karşısında yüzde 40 değer yitirmiş olması ve enflasyonun yüzde 15'in üzerinde seyretmesi özellikle yüksek dış borcu olan reel sektör üzerinde baskıya neden olmaya devam ediyor. Son olarak geçen hafta kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's ile Moody's Türkiye'nin kırılganlıklarını gerekçe göstererek ülkenin kredi notunu kırmışlardı.