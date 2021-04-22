Wall Street Journal: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD'li yetkililer ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını resmen "soykırım" olarak tanımaya hazırlandığını söyledi.

Gazetenin haberine göre Biden, 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da yapacağı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanabilir.

Ancak ismi verilmeyen yetkililer, bunun henüz kesinlik kazanmadığını, nihai bir karar verilmediğini ve bu yönde bir bilgilendirme de yapılmadığını, Biden'ın daha önceki başkanlar gibi sembolik bir açıklamayı da seçebileceğini belirtti.

Gazete, Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki'nin de açıklamanın yapılacağı Cumartesi gününden önce detay vermeyi kabul etmediğini aktardı.

WSJ, Biden'ın "soykırım" demesi halinde bunun Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi daha da artıracak "ender" bir adım olacağını belirtti.

Biden, geçen yıl Kasım ayında yapılan başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyada, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma vaadinde bulunmuştu.

Wall Street Journal, Biden'ın "soykırım" ifadesini kullanması halinde Türkiye'nin Amerika'daki yerlilere yapılanları gündeme getirmesinin, diplomatik protestoda bulunmasının, ve çok olası olmasa da ABD'nin İncirlik Hava Üssü'nü kullanmasını yasaklamasının beklenebileceğini belirtti.