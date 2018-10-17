Wall Street Journal: Cemal Kaşıkçı, Suudi konsolosun gözleri önünde öldürüldü

Gazete, Suudi yetkililerin Ankara'ya, Salı günü beklenmedik şekilde ülkesine dönen el-Uteybi'nin konutunda arama yapılmayacağını ilettiklerini de yazdı.

Wall Street Journal'ın adını açıklamadığı Türk yetkililere dayandırdığı habere göre 'Suudi suikast timi Kaşıkçı'yı, el-Uteybi'nin önünde önce dövdü, sonra ilaçla uyuttu, öldürülen Kaşıkçı'nın cesedi parçalandı'.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Suudi gazetecinin ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra dakikalar içinde öldürüldüğünü, sorgulanmadığını söyledi.

Aynı kaynakların verdiği bilgiye göre, 'suikast timi' Riyad'dan aynı gün yani 2 Ekim'de geldi.

Haberde, Türk yetkililerin Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüyle ilgili olarak, bir ses kaydını da içeren kanıtları, ABD ve Suudi Arabistan'la da paylaştığı, iki ülkenin de verilen bilgilere itiraz etmedikleri belirtildi.

Ses kaydının nasıl elde edildiğinin netleşmediği de vurgulandı.

'KAŞIKÇI'NIN CESEDİNİ PARÇALARKEN ÇEVREDEKİLERİN MÜZİK DİNLEMELERİNİ iSTEDİ'

Wall Street Journal'ın ilk olarak internet sayfasında yayımlanan İstanbul'daki muhabirleri David Gauthier-Villars, Jessica Donati ve Summer Said imzalı habere göre, kayıtta Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'den odayı terk etmesi istenilen bir ses duyuluyor.