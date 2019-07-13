Wall Street Journal: Facebook’a 5 milyar dolar ceza kesilecek

Kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlaller nedeniyle Facebook hakkında bir yılı aşkın süren soruşturmanın ardından, ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) sosyal medya devine milyarlık ceza vermeye hazırlandığı bildiriliyor. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Komisyon'da yapılan oylamada 3'e karşı 2 oyla Facebook'un yaklaşık beş milyar dolar ceza ödemesine karar verildi. FTC ve Facebook konu hakkında yorum yapmadı.

Facebook, nisan ayında FTC tarafından ağır bir para cezasına çarptırılabileceğini açıklamış ve kesilecek cezanın 5 milyar doları bulabileceğini duyurmuştu.

FTC, Cambridge Analytica skandalı nedeniyle Mart 2018’de soruşturma başlatmıştı. Cambridge Analytica skandalı, 2013 yılında bir "kişilik testi” görüntüsü altında Facebook'ta yer alan bir uygulamayı indiren milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin yanı sıra, arkadaş listelerinin de rızaları olmaksızın İngiltere merkezli veri analiz şirketine satılması ile ortaya çıkmıştı. Cambridge Analytica şirketi, ABD'de 2016 seçimlerinde daha sonra başkan seçilen Donald Trump için de çalışmıştı.