WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

Gazetenin haberine göre, ABD Türkiye’nin Suriye’ye operasyonunu Washington’a yeterince önceden haber vermemesi ihtimalinden de kaygılı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD’li mevkidaşı Mark Esper’la görüşeceğini açıkladı. Wall Street Journal ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde Türkiye ve Amerika arasında Suriye’de Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG kaynaklı güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda yürütülen çalışmalara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan son günlerde gelen “Arzu ettiğimiz sonuçları alamadık” mesajlarına atıfta bulundu. Gazetenin haberine göre, Amerikalı yetkililer Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna asker göndermeye hazırlandığına yönelik işaretler gördüklerini ve bunun da bölgede bulunan Amerikan askerlerini tehlikeye atabilecek bir adım olduğunu söylüyor. “BU KUSURSUZ BİR FIRTINA” Wall Street Journal’a konuşan ve ABD’nin önümüzdeki günlerde karşı karşıya kalabileceği ikilemi değerlendiren Ameirkalı bir yetkili “Kusursuz bir fırtına. Gerçekten çirkin. Çıkmak dışında başka bir seçenek kalmayabilir” ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde Türkiye’nin az sayıda askerle kapsamı dar bir operasyon yapmayı tercih edebileceği ve bu şekilde de Kürtlerden daha cılız bir tepki gelebileceğini yazdı. Ancak Amerikalı yetkililer Türkiye’nin ağır silahlar ve çok sayıda askerle kapsamlı bir harekat yapması halinde Amerika’nın NATO müttefiki ile olası çatışmadan kaçınmak amacıyla, Suriye’de bulunan 1000’den fazla askerini çekmekten başka seçeneğinin olmayabileceğine dikkat çekiyor. Wall Street Journal gazetesine göre ABD’li yetkilierin endişelerinden biri de Türkiye’nin Suriye’ye yapacağı harekatı Washington’a yeterince önceden haber vermemesi ihtimali. Gazeteye konuşan ABD’li bir yetkili operasyon uyarısının Türkiye harekeye geçmeden 48 saatten daha az bir sürede gelebileceğini belirtti. Amerikalı yetkililer Suriye’den çekilme ve bu şekilde de Suriye’deki Kürt müttefiklerini belirsiz bir geleceğe sürükleme konusunda tereddütleri olduğunu belirtmiş, böyle bir adımın Amerika’nın ortaklarına ABD’nin güvenilirliği konusunda olumsuz bir mesaj vereceği konusunda da uyarıda bulunmuştu.