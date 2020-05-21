Wall Street Journal: Yunanistan sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor

Wall Street Journal gazetesi, Yunan polisinin, ülkede sığınma başvurusu yapmış olanlar da dahil, mültecileri toplayarak sınır dışı ettiğini ve zorla Türkiye'ye gönderdiğini yazdı. Gazeteye bilgi veren mülteciler ve insan hakları örgütleri, Yunan polisinin koronavirüs salgınını bahane ederek insan hakları ihlali yaptığı belirtirken, Yunan yetkililer iddiaları reddetti. WSJ, Türkiye'deki yetkililerdense konuyla ilgili açıklama alamadıklarını yazdı. 2 aydan fazla bir süreyi Yunanistan'da bir mülteci kampına geçiren 18 yaşındaki Afgan Nadeem Kohistani, Yunan polisinin kendisine kelepçe takarak yaklaşık 300 km ötedeki Türkiye sınırına götürdüğünü ve Meriç Nehri'ni geçmesi için insan kaçakçılarının botuna binmeye zorladığını söyledi; "Nehre geldiğimizde bize 'Sizi burada bırakıyoruz, nehre gidin ve Yunanistan'ı terk edin' dediler". Kohistani, kendisinin ve yanındakilerin sığınma başvurusu sürecini başlatmış olduklarına dair evrakları Yunan polisine gösterdiklerini, polisin onları yine de sınır dışı ettiğini belirtti.

Afgan mülteci, Yunan polisinin kendilerini dövdüğünü, paralarını ve cep telefonlarını da aldığını iddia etti. Kohistani botu kullanan kaçakçının Yunan yetkililerin kendisini buna zorladığını söyleyerek özür dilediğini, sınır dışı edilen 20 yaşındaki Muhammed Ali Ahmadzi de Yunan polisinin kaçakçılara 45 kişiyi Meriç Nehri'nin karşısına geçirmeleri için para verirken gördüğünü söylüyor. "En az 250 sığınmacı sınır dışı edildi" "Sınır Şiddeti İzleme Ağı"na (Border Violence Monitoring Network) göre Mart sonundan bu yana en az 250 mülteci Yunanistan'dan sınır dışı edildi. Sınır Şiddeti İzleme Ağı'nın saha koordinatörü Simon Campbell, gerçek sayının bunun çok daha üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini, Türkiye'ye dönmek zorunda olan birçok mültecinin konuşmaya çekindiğini belirtiyor. Gazetenin ulaştığı Yunan yetkililer "zorla sınır dışı" haberlerini yalanladı ancak mültecilerin ve insan hakları savunucularının iddialarına yönelik bazı soruları da yanıtlamadı. Şubat ayı sonunda Türkiye'nin sınırlarını açtığını ilan etmesinden sonra yaşanan mülteci krizi sırasında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yasa dışı geçişlere izin vermeyeceklerini ve sınırlarını koruycakalarını söylemişti.