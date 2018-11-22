Wall Street Journal'dan Trump'ın Ortadoğu politikasına eleştiri

Yazıda, Trump'ın açıklamasında Ortadoğu'daki "kanlı gerçeklere" değindiği belirtilerek, "Trump, açıkça görülen gerçeklik ile Amerikan idealizminin arasında bir denge kuramıyor gibi görünüyor." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın, Kaşıkçı cinayetine ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman cinayetten haberdar olabilir de olmayabilir de!" ifadelerine atıfta bulunulan makalede, "Buradaki ünlemin amacını çözemedik, tıpkı çiğ ve ilkel olarak tanımlayabileceğimiz dış politika realpolitiği ile nereye varmaya çalıştığından emin olamadığımız gibi." görüşü paylaşıldı.

Amerikan Wall Street Journal Yayın Kurulu, "Trump'ın bakış açısından bakıldığında, ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarları, silah satışı, petrol ve İran olarak indirgenebilir. Bu aptalca, diyecek başka söz yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Trump'ın da dış politika için ülke içinde müttefiklere ihtiyacı var"

Donald Trump'ın geçen yıl Suudi Arabistan ziyaretinde yaptığı 450 milyar dolarlık ticaret anlaşmalarının ardından Kaşıkçı cinayetine ilişkin böyle bir açıklamada bulunduğuna değinilen yazıda, "Trump'ın bakış açısından bakıldığında, ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarları, silah satışı, petrol ve İran olarak indirgenebilir. Bu aptalca, diyecek başka söz yok." değerlendirmesine yer verildi.

Katar ve Yemen gibi konularda olduğu gibi Muhammed bin Selman'ın ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarını zaman zaman zora soktuğuna işaret edilen yazıda, "Kaşıkçı cinayetine izin vermemiş olsa bile, Prens Muhammed'in Kaşıkçı'nın kaçırılıp Suudi Arabistan'a getirileceğini bildiği kesin." görüşü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kaşıkçı konusunda daha sert mesajlar vermesinin umut edildiği vurgulanan yazı şu ifadelerle son buldu:

"Her başkan gibi, Trump'ın da zaman zaman zor seçimler gerektiren dış politika için ülke içinde müttefiklere ihtiyacı var ancak (Kaşıkçı cinayetine ilişkin) yaptığı son açıklama ile Trump, Senatör Lindsey Graham ve yeni seçilen Senatör Mitt Romney gibi Ortadoğu politikasının destekçileriyle bile ters düştü."