Walmart Alphabot evlere otonom sipariş ulaştıracak

Online siparişleri hazırlayıp bir kutuya bırakan mağaza çalışanlarının ardından bu kutulardan ilgili siparişleri alan Alphabot ardından da müşterinin evine kadar siparişi teslim edecek.

Robot, soğuk zincirin bozulmadan ürünlerin müşteriye teslim edilmesini de sağlayacak soğutma kapasitesine sahip.

Robot, marketin yakın çevresinde yaşayan evlere sipariş ulaştıracak şekilde tasarlanmış bulunuyor. Otoyollarda henüz sürücüsüz otonom araçların dolaşması için yasalar müsait olmadığından robot kaldırımlardan ve site içi yollardan hareket ediyor.

Walmart yöneticileri Alphabot projesinin henüz çok erken aşamada olduğunu ve yakın gelecekte Walmart’ın satış stratejilerini robotlarla işbirliği üzerine kuracağını da hatırlatıyor.

Öte yandan robotların insanların işlerini almasına yönelik endişeler artarken, devletler de işyerlerinde robot çalıştırılmasına yönelik kısıtlayıcı önlemler üzerinde çalışıyorlar.

Walmart veya Amazon gibi dev şirketler yakın gelecekte bütün mağazalarını robotlarla doldurmayı planlasa da hayata geçecek yasalar

buna şimdilik izin vermeyebilir.