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  4. Walmart Alphabot evlere otonom sipariş ulaştıracak

Walmart Alphabot evlere otonom sipariş ulaştıracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.01.2020 08:03 | Son Güncelleme

Süpermarket devi Walmart bir süredir otonom sipariş robotları üzerinde çalışıyordu. Şirketin ilk robot prototipi Walmart Alphabot şimdi bir mağazada hizmet vermeye başladı.

Walmart Alphabot evlere otonom sipariş ulaştıracak

Online siparişleri hazırlayıp bir kutuya bırakan mağaza çalışanlarının ardından bu kutulardan ilgili siparişleri alan Alphabot ardından da müşterinin evine kadar siparişi teslim edecek.

Robot, soğuk zincirin bozulmadan ürünlerin müşteriye teslim edilmesini de sağlayacak soğutma kapasitesine sahip.

Robot, marketin yakın çevresinde yaşayan evlere sipariş ulaştıracak şekilde tasarlanmış bulunuyor. Otoyollarda henüz sürücüsüz otonom araçların dolaşması için yasalar müsait olmadığından robot kaldırımlardan ve site içi yollardan hareket ediyor.

Walmart yöneticileri Alphabot projesinin henüz çok erken aşamada olduğunu ve yakın gelecekte Walmart’ın satış stratejilerini robotlarla işbirliği üzerine kuracağını da hatırlatıyor.

Öte yandan robotların insanların işlerini almasına yönelik endişeler artarken, devletler de işyerlerinde robot çalıştırılmasına yönelik kısıtlayıcı önlemler üzerinde çalışıyorlar.

Walmart veya Amazon gibi dev şirketler yakın gelecekte bütün mağazalarını robotlarla doldurmayı planlasa da hayata geçecek yasalar
buna şimdilik izin vermeyebilir.

Robotlar nedeniyle işlerini kaybedecek insanların sosyal bir yaraya dönüşmesi riski herkesi endişelendiriyor. Bu sorunun önüne geçmek için tamamen robotlarla dolu bir dünyaya geçişimiz on yıllara yayılarak
yumuşatılacak gibi görünüyor.

Silion Vadisi’nde başka şirketler de otonom sipariş robotları üzerinde çalışıyorlar. Özellikle otonom sürüş teknolojilerinin yasal olarak kullanıma başlamasıyla sipariş teslimat sektöründe de önemli değişimler yaşanması bekleniyor.

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walmart Walmart Alphabot

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