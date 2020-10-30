Walmart Seçim Öncesinde Silah Satışlarını Askıya Aldı

Amerikan perakende devi Walmart, son dönemde sosyal gerginliklerin tırmanışa geçtiği gerekçesiyle müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla Amerika'daki mağaza raflarından ateşli silahları ve mühimmatı kaldırdığını açıkladı.

Walmart'ın bu kararı, 3 Kasım Salı günü yapılacak ABD başkanlık seçimlerinden sadece birkaç gün önce geldi. Birçokları, seçim sonucunun tartışmalı olmasından ya da şiddet eylemlerinin kıvılcımını ateşlemesinden korkuyor.

Walmart Sözcüsü, ”Münferit bazı sosyal huzursuzluklar gözlemledik. Son birkaç yıldır bazı olaylarda olduğu gibi elemanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği için önlem almak amacıyla ateşli silahlarımızı ve mühimmatı raflardan kaldırdık” dedi. Sözcü, silah ve mühimmatın raflara ne zaman yerleştirileceğine ilişkin takvim vermedi.

Amerika'daki 5.000 mağazasının yaklaşık yarısında ateşli silah satan Walmart, halktan tekrar talep gelirse bu ürünlerin satışına devam edeceğini bildirdi.

Amerika'da perakendeciler; son aylarda Chicago, New York, Los Angeles, Portland ve diğer bazı kentlerde düzenlenen protesto eylemlerinde göstericilerin mağaza camlarını kırması, yağmacılık yapması ve mağazaları kundaklaması nedeniyle kaygılı. Öte yandan Amerika'da bu yıl silah satışlarının rekor düzeye ulaşması ve son aylarda hayatında ilk kez ateşli silah satın alanların sayısının artması, bu kaygıları körüklüyor.