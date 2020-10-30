HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Walmart Seçim Öncesinde Silah Satışlarını Askıya Aldı

Walmart Seçim Öncesinde Silah Satışlarını Askıya Aldı

30.10.2020 20:55 | Son Güncelleme

Amerikan perakende devi, son dönemde sosyal gerginliklerin tırmanışa geçtiği gerekçesiyle ABD'deki mağaza raflarından ateşli silahları ve mühimmatı kaldırdığını açıkladı

Walmart Seçim Öncesinde Silah Satışlarını Askıya Aldı

Amerikan perakende devi Walmart, son dönemde sosyal gerginliklerin tırmanışa geçtiği gerekçesiyle müşterilerini ve çalışanlarını korumak amacıyla Amerika'daki mağaza raflarından ateşli silahları ve mühimmatı kaldırdığını açıkladı.

Walmart'ın bu kararı, 3 Kasım Salı günü yapılacak ABD başkanlık seçimlerinden sadece birkaç gün önce geldi. Birçokları, seçim sonucunun tartışmalı olmasından ya da şiddet eylemlerinin kıvılcımını ateşlemesinden korkuyor.

Walmart Sözcüsü, ”Münferit bazı sosyal huzursuzluklar gözlemledik. Son birkaç yıldır bazı olaylarda olduğu gibi elemanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliği için önlem almak amacıyla ateşli silahlarımızı ve mühimmatı raflardan kaldırdık” dedi. Sözcü, silah ve mühimmatın raflara ne zaman yerleştirileceğine ilişkin takvim vermedi.

Amerika'daki 5.000 mağazasının yaklaşık yarısında ateşli silah satan Walmart, halktan tekrar talep gelirse bu ürünlerin satışına devam edeceğini bildirdi.

Amerika'da perakendeciler; son aylarda Chicago, New York, Los Angeles, Portland ve diğer bazı kentlerde düzenlenen protesto eylemlerinde göstericilerin mağaza camlarını kırması, yağmacılık yapması ve mağazaları kundaklaması nedeniyle kaygılı. Öte yandan Amerika'da bu yıl silah satışlarının rekor düzeye ulaşması ve son aylarda hayatında ilk kez ateşli silah satın alanların sayısının artması, bu kaygıları körüklüyor.

Walmart, Mayıs ayı sonunda Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah George Floyd'un polis nezaretinde yaşamını yitirmesinden sonra protesto gösterilerinin patlak vermesi üzerine Haziran ayında bazı mağazalarındaki raflarda yer alan ateşli silah ve mühimmatı kaldırmıştı.

Merkezi Arkansas eyaletinde bulunan Walmart geçen yıl ise Amerika'daki tüm mağazalarında tabanca ve bazı otomatik tüfeklerde kullanılan mühimmat satışını durdurmuştu.

Firma, geçmişte, silah satın almak isteyenlerin özgeçmişlerinin daha güçlü bir taramadan geçirilmesi ve şiddet riski oluşturanların silah sahibi olmasının engellenmesi için harekete geçilmesi çağrısı yapmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Putin'den İzmir'deki deprem için taziye mesajıPutin'den İzmir'deki deprem için taziye mesajı
Borsa İstanbul'da gong şişecam için çaldıBorsa İstanbul'da gong şişecam için çaldı
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Çırılçıplak soyundu: Utanmadım çünkü...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
3 gün boyunca anne ve babalarının cesediyle yaşadılar
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
9 aylık hamile kadın doğum yaptığını hastanede öğrendi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Doğuştan gözleri olmadan doğan 'gülen' bebek terk edildi
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Diğer Haberler
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac istifa kararından vazgeçti
İstifa edeceğini duyurmuştu! Libya Başbakanı'ndan flaş karar
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Deprem bizi kalbimizden vurdu
Almanya: Deprem bizi kalbimizden vurdu
İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı! '6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz'
İzmir depremi sonrası Yunanistan'dan korkutan uyarı!
Putin'den İzmir'deki deprem için Erdoğan'a taziye mesajı
Putin'den İzmir'deki deprem için taziye mesajı
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Ege denizindeki şiddetli deprem Yunanistan'ı da salladı
Bu yılın en büyük kaybı: Tekne battı, en az 140 göçmen boğuldu
Bu yılın en büyük kaybı: Tekne battı, en az 140 göçmen boğuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.