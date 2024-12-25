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WAN nedir, ne işe yarar? Modemde WAN ne için kullanılır? LAN ve WAN arasındaki fark

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
14.12.2024 16:57
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WAN geniş bir coğrafi alanı kapsayan bir ağ türüdür. WAN internet bağlantıları gibi büyük ölçekli ağları ifade eder ve şehirler, ülkeler hatta kıtalararası veri iletimini sağlar. Bu ağlar farklı yerlerdeki cihazları birbirine bağlar ve büyük veri merkezleriyle iletişimi mümkün kılar. Peki, WAN nedir, ne işe yarar? Modemde WAN ne için kullanılır? LAN ve WAN arasındaki fark nedir?

WAN nedir, ne işe yarar? Modemde WAN ne için kullanılır? LAN ve WAN arasındaki fark

Modemde WAN bağlantısı, internet servis sağlayıcınızla olan bağlantıyı ifade eder. WAN portu, modeminize dış dünyaya erişim sağlayan internet bağlantısını alır ve evdeki diğer cihazlara dağıtılmasını sağlar. LAN ise, aynı evde veya ofiste bulunan cihazlar arasında veri iletimi sağlarken WAN, bu cihazları internetle veya uzak ağlarla bağlar.

WAN nedir?

WAN (Wide Area Network), geniş bir coğrafi alana yayılan bilgisayar ağlarını ifade eder. Şirketler, kamu kuruluşları veya bireyler arasında iletişim sağlamak için kullanılan bu ağlar genellikle internet veya özel telekomünikasyon altyapıları üzerinden çalışır. WAN farklı şehirler, ülkeler hatta kıtalar arasında veri aktarımı yapabilen bir yapı sunar. Örneğin, internet en büyük WAN olarak kabul edilir. WAN'lar, LAN'lar (Yerel Alan Ağları) gibi daha küçük ağların bir araya gelmesiyle oluşur ve daha geniş çapta bağlantı gerektiren uygulamalar için kullanılır.

WAN ne işe yarar?

WAN (Wide Area Network) geniş bir coğrafi alandaki bilgisayar ağlarını birbirine bağlayarak veri paylaşımı ve iletişim sağlar. Özellikle farklı şehirlerde, ülkelerde veya kıtalarda bulunan kullanıcıların aynı ağ üzerinden bağlantı kurmasına olanak tanır. Şirketler WAN'ı, farklı ofisleri arasında bilgi alışverişi yapmak, merkezi veri tabanlarına erişim sağlamak ve internet gibi global ağlara bağlanmak için kullanır. Aynı zamanda bulut hizmetlerine erişim, video konferanslar ve uzaktan çalışma gibi modern iş uygulamaları için temel bir altyapı sunar.

Modemde WAN ne için kullanılır?

Modemde WAN (Wide Area Network) bağlantısı, internet servis sağlayıcısı (ISP) ile modem arasındaki iletişimi sağlar. WAN bağlantısı, modem ile internet ağı arasındaki veri iletimini gerçekleştiren bir tür giriş olarak düşünülebilir. Modemin WAN portu, ISP'den gelen internet bağlantısını alır ve yerel ağınızda (LAN) bağlı cihazlara iletir.

WAN portu modemin internet erişimi sağlamak için kullandığı bağlantı noktasıdır. İnternet bağlantısının modeme ulaşmasını sağlar ve modemin sağladığı Wi-Fi veya kablolu ağ aracılığıyla evdeki cihazların internete erişmesini mümkün kılar. Bu port genellikle DSL, fiber veya kablo bağlantıları gibi farklı internet bağlantı türleriyle kullanılır.

LAN ve WAN arasındaki fark nedir?

LAN (Local Area Network) ve WAN (Wide Area Network) arasındaki temel fark kapsam alanlarıdır. LAN genellikle bir ev, ofis veya okul gibi sınırlı bir alanda yani küçük coğrafi bir bölgede çalışan ağlardır. WAN ise daha geniş alanlarda şehirler, ülkeler veya kıtalar arasında veri iletişimi sağlamak için kullanılan ağlardır.

LAN daha hızlı veri iletimi sunarken, WAN genellikle daha uzun mesafeleri kapsar ve veri aktarımı daha yavaş olabilir. LAN genellikle Ethernet veya Wi-Fi gibi yerel bağlantılarla çalışırken, WAN internet servis sağlayıcıları veya özel bağlantılar üzerinden çalışır.

Anahtar Kelimeler:
modem
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