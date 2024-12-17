MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Wanda Nara bu sefer de annesinin Icardi'ye attığı mesajları paylaştı! Olay 'Çinli kadın' detayı

Wanda Nara bu sefer de annesinin Icardi'ye attığı mesajları paylaştı! Olay 'Çinli kadın' detayı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.12.2024 15:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde sakatlığıyla gündeme gelen ve tedavisi devam eden Icardi özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Wanda Nara annesinin Icardi'ye attığı mesajları paylaşarak dikkat çekti.

Wanda Nara bu sefer de annesinin Icardi'ye attığı mesajları paylaştı! Olay 'Çinli kadın' detayı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ülkesinde tedavi sürecine devam ederken bir yandan da özel hayatındaki kaosla uğraşıyor.

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi, ilişkisi hakkında son olarak "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" demişti.

Geçtiğimiz günlerde 38. yaşını kutlayan ve sabaha kadar partileyen Nara, L-Gante olan ilişkisi hakkında Wanda Nara ise "Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu" demişti.

"Playboy yıldızı olmuştu" deyip o ismi hatırlattı! Bomba Icardi yorumu "Playboy yıldızı olmuştu" deyip o ismi hatırlattı! Bomba Icardi yorumu

Kendisinden 13 yaş küçük aşkıyla sık sık gündeme gelen Wanda Nara son olarak annesinin Icardi'ye attığı mesajları paylaştı.

Ekran görüntüsü 2024-12-17 153631

İHANET İDDİASI

Wanda Nara'nın annesinin mesajında Çinli kadın detayı dikkat çekti. Nara'nın annesi "Günaydın Mau, ameliyatın için kalpten her şeyin en iyisini diliyorum. Seni çok seviyorum ve bu gezegende senden daha fazla kimse sevemez. Kızımın sevgisini kaybettiğin ve yıllar önce Çinli kadına mesaj attığın günü üzülerek anımsıyorum.
O kadın, güzel bir ailenin sonunun başlangıcıydı. Wan başaramadı, denedi ama senin ihanetini unutamıyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi Mauro Icardi eşi Wanda Nara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En düşük maaş 47 bin TL oldu! Halay çekerek kutladılar

En düşük maaş 47 bin TL oldu! Halay çekerek kutladılar

Toplu mezar bulundu: ‘Aralarında ABD’li ve İngilizler de var’ iddiası

Toplu mezar bulundu: ‘Aralarında ABD’li ve İngilizler de var’ iddiası

Ölen askerin yüzlerini mi yakıyorlar? Görüntüleri paylaştı

Ölen askerin yüzlerini mi yakıyorlar? Görüntüleri paylaştı

Türk lirası istedi, dolar geldi! Dikkat, hapis cezası bile var

Türk lirası istedi, dolar geldi! Dikkat, hapis cezası bile var

Meğer derbide tribündeymiş! Osimhen'i bile unutturacak... İşte G.Saray'ın yeni 10'u

Meğer derbide tribündeymiş! Osimhen'i bile unutturacak... İşte G.Saray'ın yeni 10'u

HTŞ lideri yeni sayfa açtı, dünyanın onu tanıdığı ismi bıraktı! "Pazarlığa kapalı"

HTŞ lideri yeni sayfa açtı, dünyanın onu tanıdığı ismi bıraktı! "Pazarlığa kapalı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.