Wanda Nara bu sefer de annesinin Icardi'ye attığı mesajları paylaştı! Olay 'Çinli kadın' detayı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ülkesinde tedavi sürecine devam ederken bir yandan da özel hayatındaki kaosla uğraşıyor.

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi, ilişkisi hakkında son olarak "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" demişti.

Geçtiğimiz günlerde 38. yaşını kutlayan ve sabaha kadar partileyen Nara, L-Gante olan ilişkisi hakkında Wanda Nara ise "Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu" demişti.

Kendisinden 13 yaş küçük aşkıyla sık sık gündeme gelen Wanda Nara son olarak annesinin Icardi'ye attığı mesajları paylaştı.

İHANET İDDİASI

Wanda Nara'nın annesinin mesajında Çinli kadın detayı dikkat çekti. Nara'nın annesi "Günaydın Mau, ameliyatın için kalpten her şeyin en iyisini diliyorum. Seni çok seviyorum ve bu gezegende senden daha fazla kimse sevemez. Kızımın sevgisini kaybettiğin ve yıllar önce Çinli kadına mesaj attığın günü üzülerek anımsıyorum.

O kadın, güzel bir ailenin sonunun başlangıcıydı. Wan başaramadı, denedi ama senin ihanetini unutamıyorum" dedi.