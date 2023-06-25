SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Wanda Nara göğüslerine küçük gelen mayosuyla havuza girdi! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile keyif anları olay oldu

Wanda Nara göğüslerine küçük gelen mayosuyla havuza girdi! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile keyif anları olay oldu

25.06.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi'nin menajerliğini yapan hayat arkadaşı Wanda Nara göğüs dekolteli mayosuyla görenleri büyüledi. Galatasaray Arjantinli golcü için tüm imkanlarını seferber ederken Mauro Icardi ve Wanda Nara yaz aylarının keyfini çıkarıyor. Ünlü çiftin havuza girdiği paylaşım sosyal medyayı salladı.

Wanda Nara göğüslerine küçük gelen mayosuyla havuza girdi! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile keyif anları olay oldu

Kiralık oynadığı geçen sezona attığı gollerle damga vuran ve kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan Mauro Icardi, hayat arkadaşı Wanda Nara ile birlikte verdiği pozla gündem oldu. Galatasaray Mauro İcardi'nin bonservisini almak için tüm imkânlarını seferber ederken ünlü çiftten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mauro Icardi, Wanda Nara

MAURO ICARDİ VE WANDA NARA'DAN OLAY POZ!

Wanda Nara göğüslerine küçük gelen mayosuyla havuza girdi.

Mauro Icardi, Wanda Nara

Arjantinli model ve futbol menajeri Wanda Nara'nın paylaşımını Mauro İcardi da paylaştı.

Mauro Icardi, Wanda Nara

Brezilya'da tatilde olan ünlü çiftin pozu sosyal medyayı salladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaraylılar bayramı erken kutlayacak!Galatasaraylılar bayramı erken kutlayacak!
Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "El sıkıştı"
Arda Güler'in golüne sevinmeyen çocuk konuştu!Arda Güler'in golüne sevinmeyen çocuk konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray mauro icardi wanda nara paylaşım sezon

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Wagner'İ durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!

Wagner'İ durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!

Türk futbolunda dolandırıcılık krizi!

Türk futbolunda dolandırıcılık krizi!

Mostafa Mohamed, yeni sezonda tek maça çıkmadan transfer oluyor!

Mostafa Mohamed, yeni sezonda tek maça çıkmadan transfer oluyor!

Fenerbahçe gözünü fena kararttı!

Fenerbahçe gözünü fena kararttı!

Dünya devi, Nicolo Zaniolo için tüm şartları seferber etti!

Dünya devi, Nicolo Zaniolo için tüm şartları seferber etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.