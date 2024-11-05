Wanda Nara Icardi'yi çıldırtacak! Canlı yayın açıp L-Gante ile öpüştü

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara gerek müstehcen pozları gerekse özel hayatındaki hamleleriyle gündemden düşmüyor.

Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkarmıştı. Icardi sadece bununla da yetinmeyip üzerine barışmalarını ilan eden fotoğrafları da silmişti. Buna karşın Nara ise iki kızının babasını sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.

Rapçi L-Gante ile önceki gün sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Nara'nın telefonundan yaptığı son canlı yayın yine çok konuşuldu.

Nara bu sefer de canlı yayın açıp yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüştü. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'den ayrılan Nara'nın, L-Gante ile öpüştüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

L-Gante ve Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı. Kullanıcılardan Nara'ya "Ayıp ettin yenge" yorumları gelirken, L-Gante'ye de Icardi'nin fotoğrafları gönderildi.