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  4. Wanda Nara Icardi'yi çıldırtacak! Canlı yayın açıp L-Gante ile öpüştü

Wanda Nara Icardi'yi çıldırtacak! Canlı yayın açıp L-Gante ile öpüştü

05.11.2024 08:32
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.11.2024 08:32
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Wanda Nara resmen L-Gante ile ayrılmıyor. Üst üste fotoğrafları çıkan ikili yine durmadı. Icardi'yi çıldırtacak bir olay daha yaşandı. Wanda Nara bu sefer de canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü.

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara gerek müstehcen pozları gerekse özel hayatındaki hamleleriyle gündemden düşmüyor.

Nara'nın L-Gante ile yakınlaştığı görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıkarmıştı. Icardi sadece bununla da yetinmeyip üzerine barışmalarını ilan eden fotoğrafları da silmişti. Buna karşın Nara ise iki kızının babasını sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.

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Rapçi L-Gante ile önceki gün sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Nara'nın telefonundan yaptığı son canlı yayın yine çok konuşuldu.

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Nara bu sefer de canlı yayın açıp yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüştü. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'den ayrılan Nara'nın, L-Gante ile öpüştüğü görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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L-Gante ve Wanda Nara'ya Galatasaray taraftarlarından tepki yağdı. Kullanıcılardan Nara'ya "Ayıp ettin yenge" yorumları gelirken, L-Gante'ye de Icardi'nin fotoğrafları gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi Mauro Icardi eşi Wanda Nara
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