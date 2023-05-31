'Wanda Nara inanamıyor' Arjantin basını Icardi'nin şampiyonluk kutlamalarında sarıldığı ismi arıyor

Süper Lig'in 36. haftasında Süper Lig'deki 23. şampiyonluğun resmen ilan eden Galatasaray, 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar kazanılan şampiyonluğu taraftarlarıyla birlikte sabah saatlerine kadar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutlarken, başrolde Mauro Icardi vardı.

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Davul çalan, şarkı söyleyen ve taraftarı coşturan Arjantinli yıldız ülkesinde de gündem olurken, Arjantin basınında golcü ismin sarıldığı isim merak konusu oldu. "Wanda Nara inanamıyor: Mauro Icardi'nin şimdi Türkiye'de sarıldığı kadın kim?" başlığıyla verilen haberde 'Yaşanılan şampiyonluk sonrası kutlamalar oldukça coşkuluydu ve dikkat çeken bir fotoğrafı vardı: Icardi'nin Türk kulübünden önemli bir kadınına sarılması' ifadeleri kullanıldı.

SARILDIĞI İSİM KİM?

Icardi'nin kutlamalarda sarıldığı isim ise Galatasaray'ın Spor Pazarlama ve Etkinlikler Koordinatörü Filiz Umur. Bu ismi yakın mercek altına alan Arjantin basını Umur'un için "Genç kadın, sosyal ağlarında kendisini şöyle tanımlıyor: Aklı ve vicdanı hür Galatasaray!" ifadeleri kullanıldı.

