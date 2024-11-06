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  4. Wanda Nara yeni sevgilisiyle canlı yayın açıp öpüşmüştü! Icardi sonunda çıldırdı... DNA testi itirafı gündemde

Wanda Nara yeni sevgilisiyle canlı yayın açıp öpüşmüştü! Icardi sonunda çıldırdı... DNA testi itirafı gündemde

06.11.2024 08:30
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.11.2024 08:30
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Bir dargın bir barışık ilişkileri ile magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü çift son olarak boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Wanda Nara, rapçi sevgilisi L - Gante ile canlı yayın açıp öpüşünce Icardi sonunda çıldırdı. Ünlü futbolcunun DNA testi itirafı gündeme bomba gibi düştü.

Son dönemin manşetlerden düşmeyen çifti Mauro Icardi ve Wanda Nara 10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. Wanda Nara ayrılık açıklaması yaptıktan birkaç hafta sonra ise çift yeniden barışmıştı.

Bir dargın bir barışık ilişkileri ile magazin manşetlerinden düşmeyen Wanda Nara ile Icardi arasında yine kriz çıktı. Icardi, ülkesi Arjantin'de yaşayan Wanda Nara'nın kendisini bir kez daha aldatması üzerine önceki gün alyansı atmıştı.

WANDA NARA

Bundan saatler sonra da Nara, misillemede bulunarak açtığı canlı yayında, Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüştü. Nara, Mauro Icardi'den ayrılmasıyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

sevgilisi

BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Wanda Nara, 'Türkiye' başlığını attığı açıklamasında şunları söyledi; ''Cinsiyetçi kültür, kendim ve kızlarım için istediklerimin çok uzağında. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Hayranların idolleriyle gerçekten gurur duyup duymamaları için tüm tarafları ve durumları bilmeleri gerekiyor.

Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptirler. Daha mutlu olmadığımda ayrılırım. Kimsenin dış görünüşü beni ilgilendirmiyor. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam. Mutlu olduğum sürece, bu durum sona erdiğinde yoluma devam etmek en samimi şey gibi görünüyor. Çocuklarım için endişelenmeyin. Eğer benim olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birliği sürdürmek için sadakatsizlik durumlarını sürdürmek veya gizlemek en azından benim için daha sağlıklı değil. Her zaman mutluluğumu aramaya gideceğim.''

'DNA TESTİ...'

Wanda Nara'nın bu açıklamasından sonra da; La Gazzetta dello Sport Gazetesi'nin haberine göre; evliliğini bitirme kararı alan Mauro Icardi, Wanda Nara’dan olan çocuklarına DNA testi yaptırmaya karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
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