WAP ne demek?

WAP, popüler kültürde ve argoda birkaç anlamda kullanılıyor. Ama bu şarkıda söz edilen WAP, İngilizce üç kelimenin baş harflerinden oluşuyor. Wet (Islak), Ass (Popo) ve Pussy (Argoda kadın cinsel organı)

Ancak Cardi B, Hot97’ye yaptığı açıklamada şarkıdaki müstehcen havayı yumuşatmanın zorlu olduğunu söyleyerek “Bu şarkının sözlerini temizlemek benim için zor oldu” dedi.

Urban Dictionary’e göre WAP, silah anlamına geliyor. Argodaki anlamlarının yanı sıra Wap insaların kablolu internete kablosuz erişimini sağlayan bir cihaz olan Wireless Access Point’in de kısaltması olabilir.

Bu nedenle WAP sözcüğünü kullanacaklara tavsiye edilen, kullandıkları yere ve kişiye dikkat etmeleri.

Cardi B ve Megan Thee Stallion’un şarkısı birçok kişi tarafından övgü alsa da, aşırı muhafazakar gruplar tarafından da hoşnutsuzlukla karşılandı.

Duyulan hoşnutsuzluğun bir örneği ABD’de Cumhuriyetçi Kongre Adayı James P. Bradley’den geldi. Bradley şarkıyla ilgili bir tweet atarak “Cardi B ve Megan Thee Stallion, Tanrı inancı ve güçlü bir baba figürü olmadan büyüdüğünde olan şeydir. Yeni şarkıları WAP’ı yanlışlıkla duyduğumda kulaklarıma kutsal su dökmek istedim. Eğer rol modelleri buysa, gelecekteki kızlar için üzülüyorum” demişti.

Bradley’in bu çıkışına Metro.co.uk’den Emma Kelly ise “Onların öfkesi, zaten bildiğimiz bir şeyi kanıtlıyor. Toplumumuz cinselliğiyle barışık kadınlardan, özellikle de cinsel olarak kendine güvenen siyah kadınlardan nefret ediyor” sözleriyle yanıt verdi.

