Warcraft III: Reforged inceleme

2002 yılında oyun topluluğunun altın yumurtlayan tavuğu olarak bilinen Warcraft 3, gerçek zamanlı strateji yani RTS‘nin en güzel zamanlarını gözler önüne sermişti. Warcraft 3 anıtsal bir oyundur, tartışmasız sadece gerçek zamanlı strateji oyunları için değil, bir bütün olarak endüstri için yaptığı her şey ikoniktir. Bu yüzden kalbimizde yarattığı gerçek hayal kırıklığı ile Warcraft 3: Reforged, çok daha iyisini hak eden bir şeyin mirası üzerinde belki baskıdan belki başka bir konudan, tam olarak “olamamış”.

Warcraft için kötü düşünen oyuncu sayısı yok denilecek kadar azdır. Kişisel bilgisayarına erken yaşlarda kavuşan her oyuncu, bir şekilde Warcraft’a zaman ayırmıştır veya görmüştür. Bir noktada Warcraft 3‘ün remaster olarak karşımıza çıkacağını zaten biliyorduk, sadece zamanından emin değildik veya yaratacağı hayal kırıklığını hiç beklemedik. Blizzard, eski oyuncularını mutlu etmek adına elinden geleni yapsa da bir şeyleri unutmadan edemiyor veya unutması sağlanıyor. Daha yazının başında sizi mutsuz ettiğimizin farkındayız, ancak merak etmeyin güzel şeyler de olacak.

Warcraft 3, düşman yerine oyuncuya kurallar ve kısıtlamalar koyarak, yaklaşımınızı sürekli değiştirmeye zorlar. Bu da zaten RTS’nin en tatlı halidir. Düşmanlara birimler atmak, son derece tatmin edicidir ve savaş alanındaki yetenekler kahraman karakterlerimize yardımcı olurlar. Oyunun gerçek mekaniğinin ötesinde Warcraft 3, Arthas’ın yolsuzluk ve kaçınılmaz zarafetten düşme hikayesini ustaca anlatırken hala en ilgi çekici ve trajik hikayelerden birine sahip. Daha ileride Arthas’ın Lich King olma yolculuğunda karşımıza çıkan videolarını biliyoruz. World of Warcraft’ta hala kendisinden sıkça bahsedilir, ancak anlatım tarzı olarak Warcraft 3 muazzamdır.

Şaşırtıcı şekilde Warcraft 3, hala harika bir oyun. Maalesef aynı durum Reforged için geçerli değil. Yarı pişmiş bir girişim ve nostalji yoluyla elde edilmeyi bekleyen gelir kaynağı gibi. Üzücü olanı kabul etmek gerek, Reforged iyi bir remaster değil. Tabii oyunun iyileştirilmiş bazı yönleri var, bunları es geçmez haksızlık olur. Karakter modellemeleri, ortamlar, mekan tasarımları çok daha iyi görünüyor. Daha güzel olan ise Reforged kısmında araya tatlandırılan World of Warcraft animasyonlarıyla hikayenin bütünleştirilmesi adına güzel bir düşünce olmuş. Mesela Sylvanas ve Arthas arasında yaşananlar gibi. Ancak ortada değiştirilmelerinin ötesinde, iyileştirilmiş çok fazla şey yok. Sorun da tam olarak burada başlıyor.

Daha açılış sinematiğinde kaymalar ve takılmalarla oyuncuyu karşılayan Reforged, yükleme ekranlarında tamamen siyah renge bürünebiliyor. Eğer Nvidia Shadowplay ile kayıt almayı denerseniz, kaydın tam olarak kapanmadığına denk geleceksiniz. Shadowplay, biliyorsunuz ki yeşil bir uyarı ile kullanıcılarına yol gösterir. Reforged oynarken kayıt almak istediğinizde bu uyarı, kayıt almayı kesseniz bile oyun boyunca ekranın bir köşesinde duruyor. Tabii bu durum, her oyuncunun başına gelmiş bir şey değil. Daha ilginci Reforged, her oyuncuda farklı hatalarla öne çıkıyor. Kimisi oyunu hiç açamıyor, kimisi sinematikleri geçemiyor, kimisi ise oynanışı çok iyiyken sesleri asla duyamıyor. Diğer göze çarpan konu ise birden fazla monitör kullanıyorsanız, oyun hangisinde açılacağına kendi karar veriyor ve bunu değiştiremiyorsunuz. Kısacası oyunda hangi ekranda oynamak istediğinizin seçeneği mevcut değil.

Yukarıda okuduklarınız ve daha fazlası arasında eklenebilecek en kötü durumun arasına bir de ne yazık ki Warcraft 3’teki ilerlemelerinizi Reforged içerisinde kaybetmeniz ekleniyor. Yani oyuna Reforged olarak girdiğiniz an tüm gelişimlere “bay bay” diyorsunuz. Çeşitli eski custom game’lerinize, rank’larınıza Reforged ile veda etmeye hazırlanın. Yeniden rank atlamak isterseniz, her şeye baştan başlamak size zor gelmeyecekse, Reforged’da her zaman yeriniz hazır. Ayrıca modlarınıza dikkat etmenizde fayda var. Malum o mod size değil, Blizzard’a ait oluyor, bizden söylemesi.

Reforged, gerçekten zor satış olabilecek oyunlardan. Doğrudur ki bir RTS olarak çok başarılı, oynanış deseniz ve türü seviyorsanız, zaten çoktan oyuna başlamışsınızdır. Güncellemeler güzel olsa da, tüm oyun acı verici bir şekilde hayal kırıklığı yaratıyor. Warcraft 3’ün mirası ve etkisi göz önüne alındığında, bu gerçekten utanç verici. Bu kadar ikonik bir oyun, Reforged’dan çok daha iyi bir şeyi hak ediyordu ve sadece güncellemelerin büyüsüne kapılmaktansa tam olarak beklenenin verilmesi güzel olabilirdi. Eğer oyunu satın almak istiyorsanız, şimdilik beklemenizde fayda var. “Teknik sıkıntılar, kapanmalar veya ayarsızlıklar benim için önemli değil oynayıp geçeyim” düşüncesindeyseniz, 30 euro’nuza kıyabilirsiniz.