Warcraft III: Reforged inceleme

Warcraft için kötü düşünen oyuncu sayısı yok denilecek kadar azdır. Kişisel bilgisayarına erken yaşlarda kavuşan her oyuncu, bir şekilde Warcraft’a zaman ayırmıştır veya görmüştür. Bir noktada Warcraft 3‘ün remaster olarak karşımıza çıkacağını zaten biliyorduk, sadece zamanından emin değildik veya yaratacağı hayal kırıklığını hiç beklemedik. Blizzard, eski oyuncularını mutlu etmek adına elinden geleni yapsa da bir şeyleri unutmadan edemiyor veya unutması sağlanıyor. Daha yazının başında sizi mutsuz ettiğimizin farkındayız, ancak merak etmeyin güzel şeyler de olacak. 2002 yılında oyun topluluğunun altın yumurtlayan tavuğu olarak bilinen Warcraft 3, gerçek zamanlı strateji yani RTS‘nin en güzel zamanlarını gözler önüne sermişti. Warcraft 3 anıtsal bir oyundur, tartışmasız sadece gerçek zamanlı strateji oyunları için değil, bir bütün olarak endüstri için yaptığı her şey ikoniktir. Bu yüzden kalbimizde yarattığı gerçek hayal kırıklığı ile Warcraft 3: Reforged, çok daha iyisini hak eden bir şeyin mirası üzerinde belki baskıdan belki başka bir konudan, tam olarak “olamamış”.

Warcraft 3’ün başarılı bir oyun olduğu konusunda hemfikiriz. Tabii o zamanlar oldukça genç olmamızın etkisinden oyunun değerini anlamamışız. Zamanla bu değeri anladık orası ayrı ve hatta günümüzün geride kalan grafiklerine rağmen, bir şekilde oynanmayı hak eden yapımlardandı. Reforged, duyurulduğu anda hepimizin çılgınlar gibi sevindiğini kabul etmek gerek. Çünkü bir RTS oyununda büyüleyici hikaye yapmak çok zordur ve bunu daha iyi grafiklerle, hatta bazı yeniliklerle yeniden yaşayacak olmak büyük heyecan yaratıyor. Warcraft 3, düşman yerine oyuncuya kurallar ve kısıtlamalar koyarak, yaklaşımınızı sürekli değiştirmeye zorlar. Bu da zaten RTS’nin en tatlı halidir. Düşmanlara birimler atmak, son derece tatmin edicidir ve savaş alanındaki yetenekler kahraman karakterlerimize yardımcı olurlar. Oyunun gerçek mekaniğinin ötesinde Warcraft 3, Arthas’ın yolsuzluk ve kaçınılmaz zarafetten düşme hikayesini ustaca anlatırken hala en ilgi çekici ve trajik hikayelerden birine sahip. Daha ileride Arthas’ın Lich King olma yolculuğunda karşımıza çıkan videolarını biliyoruz. World of Warcraft’ta hala kendisinden sıkça bahsedilir, ancak anlatım tarzı olarak Warcraft 3 muazzamdır.

Şaşırtıcı şekilde Warcraft 3, hala harika bir oyun. Maalesef aynı durum Reforged için geçerli değil. Yarı pişmiş bir girişim ve nostalji yoluyla elde edilmeyi bekleyen gelir kaynağı gibi. Üzücü olanı kabul etmek gerek, Reforged iyi bir remaster değil. Tabii oyunun iyileştirilmiş bazı yönleri var, bunları es geçmez haksızlık olur. Karakter modellemeleri, ortamlar, mekan tasarımları çok daha iyi görünüyor. Daha güzel olan ise Reforged kısmında araya tatlandırılan World of Warcraft animasyonlarıyla hikayenin bütünleştirilmesi adına güzel bir düşünce olmuş. Mesela Sylvanas ve Arthas arasında yaşananlar gibi. Ancak ortada değiştirilmelerinin ötesinde, iyileştirilmiş çok fazla şey yok. Sorun da tam olarak burada başlıyor. Güzel olanları ısrarla aradan ayıklayıp, Reforged’u sevmeye çalışmak zaten saygı duyulacak konulardan. Ancak “tam olarak oyunun bitmemiş” olduğu gün gibi ortada. Reforged, mutlak teknik karmaşası yüzünden çok sayıda oyuncunun iade ettiği isimlerden biri oldu. Çokça yama gelmeye devam ediyor ve oyunun düzelmesi adına Blizzard, elinden geleni yapıyor. Muhtemelen daha önce de defalarca belirttiğimiz şu “Activision” konusu, Blizzard’ın elini kolunu bağlayan temelin ta kendisi. Konuyu farklı yerlere çekmeden Reforged’a dönecek olursak; teknik sıkıntılar dışında karakter kesme ve ses satırları arasında tekrarlama, gecikme gibi hatalar var. Bilgisayarınızın performansı ne kadar mükemmel olursa olsun, mavi ekran alma ihtimaliniz, durup dururken oyunun kapanma gibi durumlara da hazırlıklı olun.

Daha açılış sinematiğinde kaymalar ve takılmalarla oyuncuyu karşılayan Reforged, yükleme ekranlarında tamamen siyah renge bürünebiliyor. Eğer Nvidia Shadowplay ile kayıt almayı denerseniz, kaydın tam olarak kapanmadığına denk geleceksiniz. Shadowplay, biliyorsunuz ki yeşil bir uyarı ile kullanıcılarına yol gösterir. Reforged oynarken kayıt almak istediğinizde bu uyarı, kayıt almayı kesseniz bile oyun boyunca ekranın bir köşesinde duruyor. Tabii bu durum, her oyuncunun başına gelmiş bir şey değil. Daha ilginci Reforged, her oyuncuda farklı hatalarla öne çıkıyor. Kimisi oyunu hiç açamıyor, kimisi sinematikleri geçemiyor, kimisi ise oynanışı çok iyiyken sesleri asla duyamıyor. Diğer göze çarpan konu ise birden fazla monitör kullanıyorsanız, oyun hangisinde açılacağına kendi karar veriyor ve bunu değiştiremiyorsunuz. Kısacası oyunda hangi ekranda oynamak istediğinizin seçeneği mevcut değil. Hatalar ne yazık ki bitmiyor ve muhtemelen birçok oyuncunun karşılaştığı ortak sorun: durup dururken yenilme. Yani “Defeat” olmanız. Hikayedesiniz ve seçeneklerde geziyorsunuz, bir bakmışsınız oyunda yenilmişsiniz. Bu yenilgi, özellikle “input” kısmında “game behavior” seçenekleriyle oynadığınızda gerçekleşiyor.