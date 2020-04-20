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Warframe mobil platformlar için düşünülüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2020 12:28 | Son Güncelleme

2013'te ilk kez piyasaya sürüldüğünden bu yana, ücretsiz olarak oynanabilen ve oldukça popüler olan Warframe, mevcut platform sayısını sürekli olarak artırdı ve bu yakın zamanda duracak gibi gözükmüyor. Warframe sadece PS5 ve Xbox Series X için değil, aynı zamanda bir mobil versiyonu da plan aşamasında gibi gözüküyor.

Warframe mobil platformlar için düşünülüyor

Warframe geliştiricisi Digital Extremes'in ana şirketi Leyou Technologies Holdings Limited yakın zamanda en son yıllık raporunu yayınladı. 210 sayfalık raporun çoğu, oyunun geçen yıl nasıl ilerlediğini ve geleceği için planların neler olduğunu ayrıntılarıyla anlatıyor. Leyou başkanı Xu Yiran'ın yaptığı açıklamada, bir mobil versiyonun değerlendirildiğini görülmekte.

“Grubun başarılı PC veya konsol oyunlarını mobil sürüme dönüştürme stratejisi hakkında açıkça konuştum” diyor. Xu Yiran, Leyou Technologies ve Digital Extreme'in PC ve konsol oyunlarına odaklanmasına devam ederken, hala devasa mobil oyun pazarının sunduğu büyük gelir potansiyeline ulaşmak için kanıtlanmış başarılı ürünleri entegre etmenin yollarını bulmayı amaçladığını belirtti.

Bu, Warframe için mobil bir versiyonunun çalışmalarda olduğunun kesinleşmiş bir kanıtı değil. Ancak Leyou ve Digital Extremes'in bu fikre sıcak baktığı ve Mobil sürümünün karlılığını kesinlikle düşündüğü anlaşılmakta. Özellikle örnek olarak Fortnite ve PUBG gibi diğer popüler ücretsiz oyunların mobil platformlarda bulduğu başarı ile, aynı süreci takip etmeleri mantıklı. Bununla birlikte, bir mobil sürümünün geliştirilip geliştirilmeyeceğini sadece zaman gösterecek.

Hali hazırda PC, PS4, Switch, Xbox One platformlarında olan oyun PS5 ve Xbox Series X için de geliştirilmeye devam ediyor. Bu geniş platform yelpazesine bakınca asıl soru Mobil sürümün çıkıp çıkmayacağından ziyade ne zaman çıkacağı oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Warframe Digital Extremes Warframe Mobil PS5 xbox series x Leyou Technologies Holdings Limited

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