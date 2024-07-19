Warner Bros. Discovery ile Hepsiburada anlaştı: BluTV ayrıcalığı Warner Bros. Discovery ortaklığı ile devam edecek

Hepsiburada Premium üyelerinin en sevdiği ayrıcalıklardan hediye BluTV aboneliği, önümüzdeki dönemde de kullanılmaya devam edecek. İki yıl önce Hepsiburada Premium ile başlayan Hepsiburada Premium üyeleri yüzlerce yerli ve yabancı içeriğin keyfini çıkarmaya devam edecek. Güçlü orijinal yapımlarıyla dikkat çeken BluTV, ayrıca HBO DC, Cartoon Network, Discovery ve Eurosport gibi Warner Bros. Discovery çatısında altında yer alan markalardan uluslararası hit diziler, gişe rekortmeni filmler, hayranların en sevdiği şovlar ve belgeseller dahil olmak üzere zengin bir içerik yelpazesi sunuyor.

Barbie ve House of the Dragon BluTV’de!

Hepsiburada Premium üyeleri için BluTV'nin zengin içerik yelpazesi genişliyor. Hepsiburada Premium’lular, dünya çapında büyük ilgi gören “Barbie” ve “House of the Dragon" gibi güçlü içeriklere de BluTV'den erişim sağlayabilecek. Böylece Hepsiburada Premium üyeleri, hediye BluTV üyelikleriyle en popüler yapımları izleme fırsatını sürdürecek.

“Her iki marka için de büyümeyi desteklemeye devam edecek”

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin en büyük yerli e-ticaret markası Hepsiburada olarak, dünyanın önde gelen medya grubu Warner Bros. Discovery tarafından satın alınan BluTV ile iş birliğimizi güçlendirerek sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. Warner Bros. Discovery ile yaptığımız anlaşma ile hem Hepsiburada Premium hem de BluTV için büyüme fırsatları yaratacağız. Türkiye’ye ve Hepsiburada’ya gösterdikleri güven ve iş ortaklığımız için Warner Bros Discovery yönetimine teşekkür ediyorum. Hepsiburada Premium üyelerimize sunduğumuz ayrıcalıklı deneyimi daha da zenginleştirmeye, ülkemiz ve müşterilerimiz için değer üretmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Warner Bros. Discovery CEE, MENA ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke, konuyla ilgili şunları söyledi: “Hepsiburada ile ortaklığımızı genişletmekten, BluTV orijinallerimizin yanı sıra çok çeşitli Warner Bros. Discovery içeriklerini tüm Hepsiburada Premium abonelerine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İş ortağımız Hepsiburada ile Türkiye pazarındaki ayak izimizi daha da büyüteceğimiz için çok heyecanlıyız."

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.

