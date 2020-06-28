WaS: Korona krizi göçmenleri daha sert vurdu

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik yavaşlama, göçmenleri Almanlara nazaran daha olumsuz etkiledi. Welt am Sonntag konuyla ilgili haberini Federal İstihdam Dairesi'nin verilerine dayandırdı.

Habere göre salgının patlak verdiği mart ile mayıs ayları arasında Alman vatandaşı olmayan işsizlerin sayısı, yüzde 24 oranında artarak 840 bine yükseldi. Alman vatandaşı olan işsizlerin sayısı ise yüzde 19 artarak 1 milyon 964 bin olarak kaydedildi.

Federal İstihdam Dairesi ayrıca mülteci veren başlıca 8 ülkenin (Suriye, Irak, Afganistan, İran, Eritre, Nijerya, Somali ve Pakistan) vatandaşları arasındaki işsizlik oranlarını da açıkladı. Bu sekiz ülkeden Almanya'ya gelenlerde işsizlik, yüzde 23 oranında arttı ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olan 272 bine çıktı.

Gastronomi, temizlik ve güvenlik branşlarında yüksek artış

Welt am Sonntag haberinde koronavirüsün ekonomik sonuçlarının özellikle yabancıları vurmasının nedenini bu insanların çalıştığı branşlarla açıkladı. Gastronomi, temizlik ya da güvenlik gibi mesleklerde pandemi döneminde işsizlikte belirgin bir artış görüldü.