HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. WaS: Korona krizi göçmenleri daha sert vurdu

WaS: Korona krizi göçmenleri daha sert vurdu

28.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Almanya’da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik yavaşlama, göçmenleri Alman vatandaşlarına nazaran daha sert vurdu.

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik yavaşlama, göçmenleri Almanlara nazaran daha olumsuz etkiledi. Welt am Sonntag konuyla ilgili haberini Federal İstihdam Dairesi'nin verilerine dayandırdı.

Habere göre salgının patlak verdiği mart ile mayıs ayları arasında Alman vatandaşı olmayan işsizlerin sayısı, yüzde 24 oranında artarak 840 bine yükseldi. Alman vatandaşı olan işsizlerin sayısı ise yüzde 19 artarak 1 milyon 964 bin olarak kaydedildi.

Federal İstihdam Dairesi ayrıca mülteci veren başlıca 8 ülkenin (Suriye, Irak, Afganistan, İran, Eritre, Nijerya, Somali ve Pakistan) vatandaşları arasındaki işsizlik oranlarını da açıkladı. Bu sekiz ülkeden Almanya'ya gelenlerde işsizlik, yüzde 23 oranında arttı ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakam olan 272 bine çıktı.

Gastronomi, temizlik ve güvenlik branşlarında yüksek artış

Welt am Sonntag haberinde koronavirüsün ekonomik sonuçlarının özellikle yabancıları vurmasının nedenini bu insanların çalıştığı branşlarla açıkladı. Gastronomi, temizlik ya da güvenlik gibi mesleklerde pandemi döneminde işsizlikte belirgin bir artış görüldü.

Haberde Almanya'da meslek eğitimi almamış olanların ağırlıklı olarak işlerini kaybettiklerine de dikkat çekildi. Meslek eğitimi gerektirmeyen işlerde ise yoğunluklu olarak Alman ya da Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olmayan kişiler çalışıyor.

Koronavirüs kriziyle birlikte istihdam piyasasında Alman vatandaşı olanlarla olmayanlar arasındaki makasın da açıldığı tahmin ediliyor. Henüz bu değişime ilişkin yeni sayılar olmamakla birlikte haberde şu bilgiye yer verildi: Mart ayında çalışabilir durumdaki Alman vatandaşlarının yüzde 63'ü sigortalı bir işte istihdam edilirken bu oran Alman vatandaşı olmayanlarda yüzde 46. Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı olup da Alman olmayanlarda bu oran yüzde 53, en çok mülteci veren sekiz ülke arasında ise yüzde 30 olarak kaydedildi.

KNA/ EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
Şaşkına çeviren olay! Kolları ve bacakları olmadan doğduŞaşkına çeviren olay! Kolları ve bacakları olmadan doğdu
Bursa LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleriBursa LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

En Çok Okunan Haberler

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Yeni aşkıyla arasında 42 yaş fark var!

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Sınava giden genç kıza ceza şoku

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

'Akraba kurbanı oldum' dedi! Gerçek ise bambaşka çıktı

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

Narkoz etkisindeki yaşlı adamın yaptığı sosyal medyada olay oldu

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti! Kayıplara karıştı

Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti!

Rolling Stones'tan Trump'a şarkılarını kullanmama uyarısı

Efsanevi gruptan Trump'a 'şarkı' uyarısı

Trump’ın paylaşımı Zuckerberg’e 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump çarpıcı iddiaya ilk kez yanıt verdi! 'Bana böyle bir bilgi verilmedi'

Trump çarpıcı iddiaya böyle yanıt verdi!

Hindistan’da kolları ve bacakları olmayan bebek şaşırttı

Şaşkına çeviren olay! Kolları ve bacakları olmadan doğdu

Hindistan’da çekirge istilası paniği

O ülkede çekirge istilası paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.