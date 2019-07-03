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Washington 4 Temmuz ve Trump Kutlamalarına Hazır

03.07.2019 22:19 | Son Güncelleme

Amerikalılar bu yıl farklı bir 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamasına hazırlanıyor. Başkan Donald Trump, Lincoln Anıtı önünde konuşma yaparak ABD başkanlarının 4 Temmuz kutlamalarında Beyaz Saray’ın dışına çıkmama geleneğini değiştirecek. Ayrıca başkentte tanklar boy gösterecek

Washington 4 Temmuz ve Trump Kutlamalarına Hazır

Amerikalılar bu yıl farklı bir 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamasına hazırlanıyor. Başkan Donald Trump, Lincoln Anıtı önünde konuşma yaparak ABD başkanlarının 4 Temmuz kutlamalarında Beyaz Saray’ın dışına çıkmama geleneğini değiştirecek. Tek değişiklik bu değil; bu yıl ayrıca başkentin belirli noktalarında tanklar sergilenecek ve savaş uçakları gösteri amaçlı uçacak. Trump, bu yılki havai fişek gösterisinin bugüne kadarki en büyüğü olacağını belirtiyor.

Trump’ın “Amerika’ya Selam” etkinliğine ABD ordusunun üst kademesi ve diğer yetkililer de davet edildi.

Savunma Bakanlığı Pentagon, Savunma Bakan Vekili Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’ın Başkan Trump’ın davetini kabul ettiğini kaydetti. Kara, hava ve deniz kuvvetleri müsteşarları ve daha birçok üst düzey rütbeli isim de Lincoln Anıtı önündeki kutlamalara katılacak.

Savunma Bakanlığı ayrıca Beyaz Saray’ın askeri personel ve ailelerine 5 bin adet bilet dağıttığını açıkladı.

ABD’nin İngiltere’den 1776’da bağımsızlığını kazanması adına kutlanan 4 Temmuz’da her yıl yüz binlerce kişi Washington’a, Kongre önünden başlayan Ulusal Park alanına akın ediyor.

Ancak geçmiş yıllardaki kutlamalardan farklı olarak Trump bu yıl ABD’nin askeri gücünü de sergileyeceği ‘’Salute to America

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