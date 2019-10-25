Washington-Ankara hattında yeni kriz

Türk Dışişleri, Kobani’nin iadesi için ABD’ye nota verdi.PKK'nın üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve 2015'te kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) baş komutanı olan "Mazlum Abdi" ve "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili Ankara-Washington hattında gerilim tırmanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hakkında kırmızı bülten olan biriyle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez" açıklaması yaptı. Çavuşoğlu, Kobani'nin ABD'ye iadesi için ABD'ye nota verildiğini kaydetti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Kobani hakkıında çıkarılan kırmızı bültenin 196 ülkede geçerli olduğunu belirterek Kobani'nin ABD'ye gitmesi durumunda tutuklanması gerektiğini ve bunun Amerikan makamlarına iletildiğini söyledi.

Gül, "ABD'ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak. Bu konuyla ilgili hiçbir yazıya gerek kalmadan Interpol'da kaydı olduğu için gereken yapılacaktır. Konu Dışişleri Bakanlığı üzerinden muhataplarına bir kez daha hatırlatıldı" diye konuştu.